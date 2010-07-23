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POLİS ARACININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA  HAKKARİ (A.A)

23 Temmuz 2010 01:23

-POLİS ARACININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA  HAKKARİ (A.A) - 22.07.2010 - Hakkari'de, devriye görevi yapan polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.  Hakkari ile merkeze bağlı Bay köyü arasında devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi sırasında, yol kenarına döşenen patlayıcı infilak etti. Patlamada, can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.  Patlamanın ardından başlatılan operasyonlarda, aynı bölgede ikinci patlayıcı bulundu. Patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için bomba uzmanları bölgeye sevk edildi.

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