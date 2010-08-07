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POLİS ARACINA TAŞ ATAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI ERGANİ (A.A)

07 Ağustos 2010 15:56

-POLİS ARACINA TAŞ ATAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI ERGANİ (A.A) - 08.07.2010 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde polis aracına taş attıkları ileri sürülen 2 kişi, tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen bir teröristin cenazesinin Ergani'ye getirilişi sırasında izinsiz gösteri yaparak, polis aracına taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Y. (18), ile Ümit A. (19) Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Ergani Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan Mehmet Y ile Ümit A, sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.

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