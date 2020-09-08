Polis aracına davetsiz misafir; keçi belgeleri yerken yakalandı

ABD'nin Georgia eyaletinde bir polis arabasına tırmanarak giren keçi polislerin belgelerini yerken bulundu.

The Independent'ta yer alan habere göre, Douglas Bölge Polisi'ne ait bir araç kapısı açık bir şekilde bırakıldı. Polis memuru, arabaya döndüğünde ön koltukta davetsiz misafiri gördü.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde bir keçinin ön koltukta polise ait belgeleri yemeye başladığı görüldü. Arabadan çıkarılan keçi daha sonra kafasıyla polis memurunu ittirerek yere düşürdü.

Douglas Bölge Şerifi Ofisi, "Biz güldük, siz de gülün" diyerek yaşananları paylaştı.