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Yaşam

Polis aracı kazaya karıştı, polis silahını çekti ateş etti: 4 kişi yaralandı

Sivil araç, polise çarpınca, polis memuru silahını çekti 4 kişiyi yaraladı

13 Ağustos 2012 12:47

İzmir Emniyeti'ne ait asayiş ekip otosunun, sivil otomobille maddi hasarlı kaza yapmasının ardından kan aktı. Polis memuru, ehliyetsiz araç kullandığı için işlem yapmak istediği sürücü ve yanındakilerin karşı koyması sonrası silahını çıkararak dehşet saçtı. polis memurunun ateş açtığı otomobilin sürücüsü ile iki arkadaşı ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Limontepe Semti Kahveler Durağı 3820 Sokak'ta meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait ekip otosu, iddiaya göre devriye görevini yaptıktan sonra yol kenarına park etti. Bu sırada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki E.B.'nin kullandığı otomobil, ekip otosuna çarptı. Ekip otosundan inen polis memurları, tutanak tutmak istedi. Ceza yazılmasına engel olmak isteyen E.B., yanındaki ağabeyi Emrah B. ve Faruk Karhan ile polis memurları arasında tartışma başladı. Arbede sırasında, polis memurları biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş etti, E.B. ve iki kişi ise sandalyeyle üzerlerine yürüdü.

İsmi açıklanmayan polis memuru, meslektaşının üzerine sandalyeyle saldırıldığını görünce silahını tekrar ateşledi. Bu sırada ağabey Emrah B. karnından, kardeşi E.B. ve F.K. bacaklarından yaralandı. Yoldan geçen Halil Altun da, seken kurşunun isabet etmesiyle hafif yaralandı. Üç yaralı, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.A. ise İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dört yaralıdan karnından vurulan ağabey Emrah B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis memuru gözaltına alındı


Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olayların büyümemesi için hemen hastaneye ve olay yerine sevkedilirken, geniş güvenlik önlemleri alındı. Dört kişinin yaralandığı olayda tabancasını ateşleyen polis memuru, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, polis memurunun, tüm uyarılara rağmen saldırganlara engel olamayınca kendisini korumak için ateş ettiğini, hakkında hemen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Olay yerinde yaşanan arbede ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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