Polis Ankara'da göstericilere yeniden müdahale etti

Gezi Parkı'na Topçu Kışlası ve AVM yapımına karşı protestolara destek amacıyla Ankara’da gerçekleştirilen gösterilere polis yeniden sert şekilde müdahale etti. Ankara Tabip Odası hastanelerdeki yaralı sayısına ilişkin açıklama yaparken Twitter'dan da çok sayıda yardım çağrısı içeren mesaj atıldı. Çatışmaların merkezi Kızılay'da gaz bombalarından etkilenenlere Yüksel Caddesi'ndeki Mülkiyeliler Birlği Lokali'nde ilk yardım yapıldı. Polisin, Başbakanlık binasının da bulunduğu bölgede akşam saatlerinden itibaren gaz bombaları ve TOMA araçlarıyla gerçekleştirdiği müdahalede çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İki gündür aralıksız süren eylemler sabah Kızılay Meydanı’nda yapılan gösterilerle devam etti. Öğlen saatlerinden itibaren Ankara’nın çeşitli bölgelerinden gelen protestocular Güvenpark ve Kızılay Meydanı’nda Gezi Parkı direnişine destek için toplanırken, polis eylemci gruba gaz bombaları ile müdahale etti.

Havanın kararmasıyla birlikte Ankara’da Başbakanlık merkez binası ve bazı bakanlıkların da bulunduğu Kızılay Meydanı çevresinde birçok noktada olaylar yeniden büyüdü. Bazı gruplar Atatürk Bulvarı’na barikat kurarak Başbakanlık çevresinde konuşlanan polis ekipleri ile çatıştı. Taş atan bazı göstericilere polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Eylemciler İstiklal Marşı okuyunca 'esas duruş'a geçen polis marş bitince hücum etti

Kızılay'da Başbakanlık merkez binasının arka cephesi ile Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'nın da üzerinde bulunduğu Milli Müdafaa Caddesi'nde de polisle karşı karşıya gelen Türk bayraklı bir grup, tekrar toplanarak İstiklal Marşı okudu. Marş sırasında polis ekiplerinin de "esas duruş"a geçmesi dikkat çekti. Marşın ardından polis göstericilere tekrar müdahale etti.

Kavaklıdere ve Kuğulu Park civarında da eylemlerin yapıldığı Başkent'te çok sayoda Ankaralı konutlardan tencere - tava çalarak protestolara katıldı.

Ankara Tabip Odası'ndan yaralı bilançosu

Ankara Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada da, dün Kızılay Meydanı ve Güvenpark’taki eylem sonrası ortaya çıkan bilançonun ağır olduğu dile getirilerek, polis tarafından kullanılan biber gazının çok sayıda eylemciyi yaraladığı bildirildi. Açıklamada yaralılara ilişkin bilgiler şu şekilde açıklandı:

“Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi 12 yaralı, Numune Hastanesi 30 yaralı, İbni Sina Hastanesi 25 yaralı, Ankara Hastanesi 7 yaralı, Hacettepe Hastanesi 25 yaralı, Çağ Hastanesi 70 yaralı, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 2 yaralı, Medicana Hastanesi 30 yaralı polis 1 yaralı gösterici, Akay Hastanesi 105 yaralı ve acil müdahale revirlerine 100’ü aşkın yaralı sevk edildi. Ankara’daki dünkü bilanço en az 414 yaralı 15’i ağır.”