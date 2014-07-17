Polis AKM'nin önünden çekildi

Gezi Parkı olayları sırasında polislerin nöbet tuttuğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), yapılan tadilat çalışması nedeniyle polisler binanın ön kısmını boşalttı. Polislerin çoğu başka bir yere nakledilirken, AKM'nin arka tarafındaki polislerin bekleyişi sürüyor.

Mustafa Özdabak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberinde kapının kapanmasının güzel olduğunu söyleyen Taksim Meydanı'nda simitçilik yapan Hüsnü Ataç, "Ön kapıyı dün kapattılar. Burada ufak tefek kazalar oluyordu. Güvenlik nedeniyle konan taşlar vardı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına inip binerken ufak tefek kazalar oluyordu. Taşlarının kaldırılmasından sonra çevredekiler daha rahat yürüyor" dedi.

Hüsnü Ataç, "AKM'ye kesinlikle bir çözüm bulunması gerekiyor. Az çok İngilizcem var. Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Turistler bana binanın neden kırık olduğunu, niçin böyle olduğunu soruyor. Bu sorulara cevap vermeye utanıyoruz. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Böyle bir görüntü dünyanın hiçbir meydanında yok. Bu artık kimin sorumluluğunda ise bir an önce çözüm bulunmalı" diye konuştu.