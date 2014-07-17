T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis AKM'nin önünden çekildi

Gezi Parkı olayları sırasında tadilat halindeki AKM'ye konuşlanan polis, ön kapıyı boşalttı

17 Temmuz 2014 00:13

Gezi Parkı olayları sırasında polislerin nöbet tuttuğu Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), yapılan tadilat çalışması nedeniyle polisler binanın ön kısmını boşalttı. Polislerin çoğu başka bir yere nakledilirken, AKM'nin arka tarafındaki polislerin bekleyişi sürüyor.

Mustafa Özdabak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberinde  kapının kapanmasının güzel olduğunu söyleyen Taksim Meydanı'nda simitçilik yapan Hüsnü Ataç, "Ön kapıyı dün kapattılar. Burada ufak tefek kazalar oluyordu. Güvenlik nedeniyle konan taşlar vardı. Vatandaşlar toplu taşıma araçlarına inip binerken ufak tefek kazalar oluyordu. Taşlarının kaldırılmasından sonra çevredekiler daha rahat yürüyor" dedi.

Hüsnü Ataç, "AKM'ye kesinlikle bir çözüm bulunması gerekiyor. Az çok İngilizcem var. Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Turistler bana binanın neden kırık olduğunu, niçin böyle olduğunu soruyor. Bu sorulara cevap vermeye utanıyoruz. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Böyle bir görüntü dünyanın hiçbir meydanında yok. Bu artık kimin sorumluluğunda ise bir an önce çözüm bulunmalı" diye konuştu.

 

ETİKETLER

akmpolisçekildihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24