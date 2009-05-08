Polis Akademisine öğrenci alınacak

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine sınavla 190 erkek, 10 kız olmak üzere toplam 200 öğrenci alınacak. Adaylar, ön başvurularını 21-30 Temmuz arasında internet üzerinden yapacak.



Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2009-2010 eğitim öğretim yılında, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesine genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarından, 190'ı erkek, 10'u kız olmak üzere toplam 200 öğrenci alınacak.



Adaylar, ön başvurularını 21-30 Temmuz arasında "www.pa.edu.tr" ve "www.egm.gov.tr" internet adreslerinden yapacak.



Ön başvurularını yapan adaylara asıl başvurularının alınması ve sözlü sınav için 10-14 Ağustos tarihleri arasında internet üzerinden randevu verilecek.



Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, 16-18 Ağustos arasında yapılacak fiziki yeterlilik sınavından da başarılı olmaları halinde 20 Ağustosta yazılı sınava katılacak.



Sonuçlar, adayların sınava girdiği günün akşamı saat 20.00'dan sonra "www.pa.edu.tr" internet adresinden açıklanacak.



Adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, evli, boşanmış veya nikahsız yaşıyor olmamak, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim itibari ile 22 Yaşından gün almamış olmak, yani 1 Ekim 1988'den sonra doğmuş olmak, erkeklerde 167, bayanlarda 165 cm'den kısa olmamak, lise mezunları için (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden 250 ham puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin çocukları için ise (ÖSS-EA-2 veya ÖSS-SAY-2) puan türünden 165 ham puan veya daha yukarı puan almış olmak, bağımlılık derecesinde alkol, kumar alışkanlığı bulunmamak gibi şartlar aranıyor.



Adaylar, başvurularla ilgili detaylı bilgiye Polis akademisinin internet sitesinden ulaşabilir.

