Polis Akademisi'nden 'FETÖ' raporu: TRT'de 300 milyonluk 'vurgun'

Polis Akademisi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile Yrd. Doç. Dr. Deniz Turan tarafından hazırlanan “FETÖ Bağlamında Terör Amaçlı Kullanılan Kamusal Mal ve Hizmetler” raporunda TRT'de FETÖ bağlantılı yapımcı şirketler aracılığı ile 300 milyonluk 'vurgun' yapıldığı iddia edildi. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de TRT’deki bu yolsuzluğu Meclis gündemine taşıdı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre raporda şöyle denildi:

“Devletin kritik kurumlarına sızarak iktidar elde etmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na sızıp ilk etapta kendilerinden olmayan yapım şirketlerini saf dışı bıraktıkları, bütün işleri örgütün güdümündeki şirketlere vererek yaklaşık 300 milyon liralık vurguna imza attıkları tespit edilmiştir.”

“Sorumlular açıklansın”

TRT'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları kaydetti:

“Halktan kesilen paralarla ayakta duran TRT'de milyonlar FETÖ'cülere ve yandaşlara peşkeş çekildi, çekiliyor. Bu yolsuzluklar raporlara da yansımasına rağmen TRT'de hiçbir kişi yolsuzlukla yargılanmadı. Bekir Bozdağ'a soruyorum, bu yolsuzluklar hangi dönemde yapıldı? Sorumluları hakkında yasal işlem yapıldı mı? Yapılmadıysa neden yapılmadı? Kimi koruyorsunuz?”

"Kaşeli FETÖ muhabirleri"

Raporda FETÖ'cü 400 kaşeli muhabirden de bahsedildiği bilgisini veren Atila Sertel şöyle devam etti:

“Polis Akademisi'nde görevli iki akademisyenimizin hazırladıkları rapora göre; kurumda çalışan FETÖ bağlantılı yaklaşık 400 kaşeli muhabire gönderdikleri haber değeri olmayan metinler karşılığında telif adı altında para aktarıldığı ve bu paraların himmet olarak toplandığının ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu muhabirlerin kim olduğu, bunlara bu ödemelerin kimlerin talimatıyla yapıldığı açıklanmalı ve sorumlular gerekli cezaları almalıdırlar.”