Polis Akademisi’ndeki sınav skandalı Meclis’te

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, Polis Akademisi’ndeki sınav operasyonunu Meclis gündemine taşıdı. Sınavda başarısız olan yaklaşık 150-200 öğrencinin gece yarısı bilgisayar sistemine girilerek başarılı sayıldığına dikkat çeken Dibek’e, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “Sınav notları açıklanıp, sisteme girildikten sonra nasıl notlar değiştirilmiştir” diye sordu.

Dibek, önerge gerekçesinde, “Polis Akademisi’ndeki öğrenciler sınavlardan başarısız olmalarına ve hocalarının sınav notunu bilgisayar sistemine ilk girdiklerinde ekranda “başarısız” kaydı olmasına rağmen, notlar bilgisayara girildikten sonra yapılan “bağıl değerlendirme yönergesi değişikliği” ile sınıf geçmişlerdir. Sınıfta kalması gerekirken, başarılı sayılarak sınıf geçen öğrenciler arasında, 100 üzerinden notu 18-20 olan öğrenciler bile yer almıştır” dedi.

Bakana yönlendiren sorular şöyle:

- Yapılan bağıl değerlendirme yönergesi değişikliğinin amacı nedir?

-Sınav notları açıklanıp, sisteme girildikten sonra nasıl notlar değiştirilmiştir?

- Vizeden 21, bütünlemeden 16 alan öğrencinin dersten başarılı sayılmasının mantığı nedir?

-Türkiye'deki hangi üniversitede yüz üzerinden 21 ve 16 alarak ders geçen öğrenciler vardır?

-İdare kararı ile derslerden başarılı sayılan bu şahısların mesleklerini yaparken bilgi eskilikleri nedeniyle vatandaşlarımız zarar görürse bunun sorumlusu idare olmayacak mıdır?

-İdarece daha önce yapılan sınavların notlarında da böyle bir uygulama yapılmış mıdır?