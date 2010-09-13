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Dünya

POLİS AKADEMİSİ YURDUNDA YANGIN: 12 POLİS ÖLDÜ  ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 18:02

-POLİS AKADEMİSİ YURDUNDA YANGIN: 12 POLİS ÖLDÜ  ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bir polis akademisi yurdunda çıkan yangında, 12 polis yanarak hayatını kaybetti.   Mısır'da İngilizce yayımlanan The Egyptian Gazette'nin haberine göre, polis yetkilisi Albay Muhammed Mecdi El Said, Kahire'nin El Salam ilçesindeki polis yurdunda perşembe gecesi çıkan yangında ölen 12 kişinin alevlere uykuda yakalandıklarını bildirdi.   Yatakhanelerden tek bir çıkış olduğunu ve yeni mezun polisler arasında yaşanan paniğin ölü sayısını arttırdığını kaydeden Said, ağır yaralı 2 polisin de hastanede tedavi altına alındıklarını açıkladı.  Haberde olayın ve ölü sayısının neden bugün açıklandığına dair bir yorum yapılmazken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini ileri sürüldü.

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