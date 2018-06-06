Polis Akademisi sınav sorularının çalınması davasında karar

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012\'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının çalınmasıyla ilgili açılan davada, 55 sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün ile 9 yıl 7\'şer ay arasında değişen hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY\'nin 2012\'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını çalarak örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatılmış, 62 polis hakkında dava açılmıştı. Ankara 15\'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Abdurrahman Kum, Ali Turgay, Aykut Coşar, Ergün Sınır, Ercan Şekersoy, Hamza Öztürk, Mustafa Mehel, Ömer Durmuş ve Zafer Dinlemez\'e \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan 8 yıl 9\'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Abdullah Tanas, Abdurrahim Metin, Ali Deveci, Bayram Aydın, Bilal Keser, Ferhat Ay, Hamit Barışan, Mehmet Mutlu Atasoy, Mustafa Ural, Selman Şahin, Seyit Şahin, Şeref Çelik, Yasin Tolga Fındık ve Yunus Tosun\'a, \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6\'şar ay hapis verildi. Bu sanıkların \'dolandırıcılık\' suçundan ise beratlarına hükmedildi.

Sanıklar Ahmet Özlü, Ahmet Muhammet Köse, Alper Sarıtepe, Enes Şahin, Halil İbrahim Kuru, Murteza Tunçel, Samet Özkürkçü, Serdar Cesur\'un \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6 yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştıran mahkeme, sanıklar Abdullah Furkan Söylemez, Ahmet Yumutkan, Arif Asma, Barış Yılmaz, Erkin Eren, Fatih Çelikbaş, Fatih Yıldız, Habib Yusuf Sucu, Hakan Altun, İbrahim Aycıl, İbrahim Emre, Muhammet Bilal Cinviz, Muhammet Fürkan Kuşaslan, Muhammed Korkmaz, Muhammet Volkan Özkan, Musa Kaymakcı, Musa Furkan Yıldız, Mustafa Furkan Güven, Oğuzhan Keskin, Oğuzhan Özdemir, Ramazan Kaya ve Yusuf Dağ\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 1 yıl 6 ay 22\'şer gün hapis verdi.



Mahkeme bu sanıklardan bazılarına da \'dolandırıcılık\' suçundan ayrıca 10 ay ile 3 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası ile çeşitli miktarlarda adli para cezası verdi.

Sanıklar Kadir Atmaca ve Uğur Araz\'a \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 5 yıl hapis veren mahkeme, sanıklar Ahmet Faruk Sait Eroğlu, İsmail Türkoğlu, Hikmet Dağcı, Hüseyin Yağız, Eset Orhan, Semih Tosun ve Batuhan Ersoy\'un üzerlerine atılı suçlardan beraatına hükmetti.