Polis Akademisi Başkan Yardımcısı: İkinci Fethullah Gülen elimizdeki gizli belgelerde

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, darbe komisyonuna sunduğu raporda Fethullah Gülen'den sonra cemaatin başına kimin geçeceğinin ellerindeki belgelerde olduğunu söyledi. Çomaklı, 'FETÖ', mali alanda bir darbe girişiminde bulunabileceği öngörüsünde bulundu.

Sputnik'in haberine göre, TBMM Darbe Komisyonu'na bilgi ve belgeler veren Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, devletin FETÖ'nün hizmet hareketi olmadığını bildiğini, bürokraside yuvalandığı belirten örgüt yapılanmasının 1980'li yıllara dayandığını kaydetti.

Çomaklı örgütün gizli işlerinin kayıtlı olduğu, 1989-1992 yıllarına ait çok önemli ve unutulmuş belgelere ulaşıldığını açıkladı.

Çomaklı, FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta Emniyet ve Yargı aracılığıyla yaptığı operasyonlar karşısında milli irade ile karşılaşınca ilk kez yeni bir taktik denediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bu taktik şimdiye kadar diğer devletlerin tarihinde bile yok. Bunlar 17-25 Aralık sonrası deşifre olunca, devlette kendileri gri alanda saklansın diye bürokraside şimdiye kadar görülmeyen çeşitli grupların varlığını dillendirmeye başladılar. Herkes bu kez bürokraside dillendirilen grubun adamları olmaya başladı; fakat biz unutmadık bunu. Bu zemine nasıl yattıklarını gördük. Çünkü yetiştirdikleri elemanlar duruyor. Ele geçirdiğimiz belgelerde 10 bin polis elemanını ertesi sabaha komiser yardımcısı yapacak şekilde bir program yapmışlar. Bunu bir metinle düzenlemişler. O zaman gördük somut şekilde bunların devlete girmek istediklerini.

"İkinci darbe endişesini Emniyet'te doğruladı"

Başbakan'ın 'ikinci darbe endişesini' Emniyet de doğruladı. Aynı eleman yetiştirmedeki gibi, bunların mali boyutunun da örgütsel yapıda olduğunu gördük. Mali olarak Escobar'ın mali yapısı var. Kuyruğu dik geziyordu çünkü. 17-25 Aralık sonrası darbe yemiş örgüt gibi gezmiyordu. O nedenle 15 Temmuz'a hazırlıklı geldiler. O belge bu örgütün unuttuğu, kendi kendini bitirdiği belgeydi. Askeri alan belliydi. Mülki alandan, yargı alanından, emniyet alanından darbeyi vurdular. Bir alan kaldı: Mali alanımız, özel sektör yada kamu sektörü olsun. Bir öngörü olarak söylüyorum, mali alan bizim bürokratik vesayetteki gidebileceğimiz yeri gösteriyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Bunlar vazgeçmeyecekler. Yetiştirdikleri elemanlar da aramızda. İnşallah komisyon olarak sizi de aldatmazlar ve isimleri de görürsünüz."

"Belgelerde ikinci Fethullah Gülen'in kim olduğunu görebilirsiniz"

İddianameye göre Gülen'den sonra ikinci isim Büyükçelebi Çomaklı, komisyonun bu önemli belgeleri resmi yazışmayla Polis Akademisi'nden talep edebileceklerini belirterek, "Hatta o belgelerde gizli ikinci Fethullah Gülen'in de kim olduğunu görebilirsiniz" dedi. Çomaklı, FETÖ'nün yabancı devlet desteği aldığını de ifade ederek, "Bu örgütün dış destekli olduğunu somut olarak ifade edeyim: İç savaşın olduğu ülkelerde okullar açtılar. Karşılıklı gruplar çatışırken, okullarına mermi bile isabet etmiyordu. O ülkelere yabancı devlet desteği almadan okul açabilir misiniz?" diye konuştu.

Emekli Albay Türkşen "TSK'daki FETÖ'cüleri 2014'te ihbar ettim, savcı 'dedikodu' dedi Çomaklı, belgelerde ismi geçen kişilerden, isim vermeden örnek gösterdi. Örgütün işlemi gerçekleştirdikten sonra belgeleri yok ettiğini belirten Çomaklı, "Bulduğumuz belgelerde çok isim var. Mesela, DGM'de bir dosyayı zaman aşımına uğratmışlar ve o belge olmadan dosya kapanmış. Örgüt temel olarak siyasette değil bürokratik kanatta olduğu için her şeyi bilmiş. Bulduğumuz belgelerdeki bir isim, ayrımcılıktan meslekten çıkarılmasına rağmen örgütün himayesiyle rektör oldu. Devlet uyarıyor; siyasilere verin diye ama bilgi yok diyor. Polis Akademisi'ndeki ilk yapılanmalarında özel sınıflar açıyorlar" ifadelerini kullandı.

'FETÖ'nün eğitim ve örgütlenme yapılanmasında, Hıristiyan Katolikler tarafından Protestanlarla savaşmak için kurulan 'Cizvit' modelini örnek aldığı belirten Çomaklı, "Ele geçirmek istedikleri kuruma kendi yetiştirdikleri elemanları sokuyorlar. Aynı yapılanmayı görüyorsunuz" dedi.

Çomaklı, FETÖ'nün para akladığını kaydederek şu şekilde konuştu: "Bunlar para aklıyorlar. Bu konudaki çalışmalarım adliyede mevcut. Şirinler köyü yöntemi kullanıyorlar. Bir köy kuruyorlar. Dışa temas etmeden maliye orada dönüyor. Şirinlerde var ya; herkesin bir görevi var; gözlükçü, uykucu şirin gibi. Kapalı devre sistemi var. O yüzden bunları yakalamak zor."

'FETÖ'nün, devletten bürokratik sistemin sivilleştirilerek temizlenebileceğini savunan Çomaklı, "Önlemler, sorgulayıcı elemanların sivil olması gerek. Bürokratik sistemin karar aşamasında olması değil, sadece danışılan eleman olması lazım. Sivil iradenin öne çıkması lazım" dedi.

