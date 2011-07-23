Polis, ağır silahlarla dağa çıkacak

T24

Kastamonu olayı hızlandırdı

600-700 kursiyer

Eski personelle yeniden

Ağır silah takviyesi

Valilerin eli güçlendirilecek

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, Kastamonu’da, Başbakan Erdoğan’ın konvoyuna yönelik PKK saldırısı sonrasında, bölgede jandarma ve özel kuvvetlere bağlı askerlerin yanısıra, helikopterlerle bölgeye indirilen Ankara Gölbaşı’daki Özel Harekat Dairesi’nde görevli timlerin “ortak operasyonel çalışması”ndan sonuç elde edilmesi, 1 teröristin ölü ele geçirilmesi, 2’sinin de teslim olması terörle mücadelede polisin daha etkin olarak kullanılması kararını pekiştirdi.İki hafta önce TSK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özal Harekat Dairesi yetkilileri arasında yoğun görüşmeler başladı. Bu sırada Diyarbakır Silvan’da meydana gelen, 13 askerin şehit olmasıyla sonuçlanan olay, iki kurum arasındaki görüşmelerin hızlanmasına neden oldu.Alınan bilgilere göre yeniden aktif hale getirilmesi benimsenen özel harekatçıların sayısı 15 bine çıkartılacak. Halen 57 kentte konuşlu bulunan ve sadece polis sorumluluk bölgesindeki olaylara müdahale eden özel harekatçıların 6 bin 600 olan sayısının, yeni düzenlenecek kurslarla 15 bine kadar yükseltileceği belirtildi.Bu amaçla, arka arkaya temel eğitim kursları açılacak. Gelecek hafta tamamlanacak 40. dönem temel özel harekat eğitim kursundan mezun olacak 300 dolayındaki yeni özel harekatçılar hemen bölgeye gönderilecek. Bundan sonra açılacak yeni kurslardaki kursiyer sayısı ikiye katlanacak. Yeni açılacak kurslar çerçevesinde 600 - 700 arası kursiyer Ankara’ya çağrılacak ve temel eğitimlere başlanacak.Özel harekat kadrolarının artırılmasında uygulamaya konulacak başka bir yöntemin ise eski özel harekatçıların yeniden kadroya alınmasının olacağı öğrenildi. Daha önce özel harekat kadrosunda görev yapan ancak gerek kadro fazlalığı nedeniyle, gerekse kendi isteğiyle özel harekattan ayrılan ancak fiziki koşulları uyan eski personelin yeniden özel harekata alınacağı, böylece, özellikle büyük şehirler ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu’da kadroların güçlendirileceği kaydedildi.Yapısal değişim kapsamında, hassas bölgelerde, arazide etkin görev yapacak ve nokta operasyonlarda da hizmet verecek olan özel harekatçı polislerin, yeniden ağır silahlarla takviye edileceği de öğrenildi. Halen hükümetin, özel harekat birimlerinden gelen tüm teçhizat taleplerini yerine getirdiği, yeni yapılanma uyarınca bu birimlere 28 Şubat sürecinde TSK’ya devredilen ağır silahların iade edileceğinin planlandığı kaydedildi. Bu çerçevede, obüsler, havanlar ve yüksek etkili roketler gibi ağır silahların özel harekatın kullanımına verilebileceği öğrenildi.Yeni yapılanma kapsamında özel harekat polislerinin araziye çıkması kesinleşti. Asker birlikte yürütülecek operasyonlarda emir komutanın kimde olacağı, görevlendirmenin nasıl yapılacağı, arazi bölüşümlerinin nasıl olacağı gibi konulara açıklık getirilmeye çalışıldığı kaydedildi.5442 sayılı İller İdaresi Yasası çerçevesinde, valilerin operasyonlarda görevlendirilecek personel konusundaki yetkilerini tam olarak kullanmaları yönünde merkezden talimatlandırılacakları belirtildi.