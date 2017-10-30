Polis ağabeyini öldüren zanlı; Elimdeki bıçaktan habersizdim

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'de tartıştığı polis ağabeyi 56 yaşındaki Mustafa\'yı bıçaklayarak öldüren 60 yaşındaki Erdal Köprülü ilk kez çıktığı hakim karşısında ağabeyini öldürdüğü bıçağın elinde olduğundan haberinin olmadığı öne sürdü.

Cinayet, geçen 9 Temmuz\'da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde işlendi. Anneleri Ayşe için hastanede refakatçi kalma konuşunda iki kardeş tartıştı, birbirlerine küfrettikten sonra kavga etti. Çıkan kavgada polis olan ağabeyinin elindeki cep telefonunu tabanca sanan Erdal Köprülü yanında getirdiği ekmek bıçağı ağabeyine saplayarak öldürdü.

\"ELİNDEKİ TELEFONU SİLAH SANDIM\"

Cinayet ile ilgili Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Erdal Köprülü hazır bulundu. Ağabeyini isteyerek öldürmediği söyleyen Köprülü, şöyle dedi:

\"Annem Ayşe hastanede tedavi görüyordu. İkimiz de refakat ediyorduk. Bir gün benim işim olunca annemi ağabeyime emanet edip gittim. Ağabeyim de kızımı arayarak köye gidince, kehndisini telefonla aradım. Bana \'Sen kimsin de bana hesap soruyorsun, seni öldürürüm\' dedi. Ben de \'Hastaneye gel konuşalım\' dedim. Hastane önüne geldiğimde ağabeyim bana küfrederek yaklaşırken elinde cep telefonun silah sanıp panik yaptım. Elimdeki ekmek bıçağından habersizdim. İsteyerek öldürmedim.\"

Mahkeme heyeti ağabey katiline, cinayeti nasıl işlediğini güvenlik kameraları görüntülerinden izlettirdi. Erdal Köprülü işlediği cinayeti ve ağabeyini görünce gözyaşlarına boğuldu. Mahkeme davayı tanıkların dinlenmesi için davayı 22 Kasım\'a erteledi.