-POLİS ADASU'DA İNCELEME YAPTI SAKARYA (A.A) - 23.12.2010 - İhale iddialarına yönelik olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ADASU) Genel Müdürlüğünde inceleme yapıldı. Alınan bilgiye göre, Sapanca Gölü Kuzey Kuşaklama Kolektörü ihalesiyle ilgili iddiaları araştıran Sakarya Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ADASU'nun Kent Park'taki hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi. İncelemede, ihaleyle ilgili bilgisayarlar ile evrak kayıtlarının kopyasının alındığı öğrenildi. ADASU Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapılan aramada gözaltı olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.