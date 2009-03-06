Polis, acil serviste biber gazı kullandı

İki karşıt grup arasındaki kavga hastanede de sürünce polis kavgayı ayırmak için acil serviste biber gazı kullandı.



Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde okuyan iki karşıt grup arasında dün gece kampusta kavga çıktı. Kavgada yaralanan ve gözaltına alınan öğrenciler aynı hastaneye getirilince, iki grup Acil Servis’te tekme tokat birbirine girdi.



Polis, acil servis içerisinde kavgayı ayırmak için biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen vatandaşlarla polis arasında da tartışma çıktı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampusu İletişim Fakültesi önünde meydana geldi. DTP’li ve ülkücü oldukları öğrenilen iki grup, belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Olayda, ülkücülerin eski üniversite lideri Alparslan Türkey Ulusoy, DTP’li grup tarafından dövüldü. Ulusoy, arkadaşları tarafından Numune Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Polis, olayla ilgili olarak 4 DTP sempatizanı öğrenciyi gözaltına aldı.



Gözaltındaki öğrenciler de sağlık raporu için aynı hastaneye getirilince, arkadaşlarını hastaneye getiren Ülkücü öğrencilerle DTP’li gözaltındaki öğrenciler Acil Servis’te karşı karşıya geldi. İki grup, birbirlerine tekme tokat saldırdı. Polis, öğrencileri ayırmakta zorlanınca biber gazı sıktı. Öğrenciler güçlükle ayrıldı ancak, acil servisteki hastalar ve yakınları biber gazından etkilendi. Bazı hasta yakınları, “Acil serviste biber gazı mı sıkılır?” diye polise tepki gösterdi. Polis, “Şov yapma” diye bağırdığı vatandaşı, iterek hastane dışına çıkardı.

Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü gözaltındaki öğrencilerin sorgularının ardından adliyeye çıkarılacağını açıkladı. Dün gece yaşanan olay sonrası polis bu sabah kampusta güvenlik önlemi aldı.



