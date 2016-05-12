T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis, 6 ton uyuşturucuyu yaktı

Şanlıurfa'da 10 ay içerisinde 6 ton uyuşturucu yakalanmıştı

12 Mayıs 2016 22:18

Şanlıurfa’da, 10 ay içerisinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen yaklaşık 6 ton uyuşturucu, çimento fabrikasında bulunan dev kazanda yakılarak imha edildi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde polis ve jandarmanın son 10 aylık dönemde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen ve adli emanetlerde muhafaza edilen yaklaşık 6 ton esrar, eroin, kenevir ve uyuşturucu hapların depolarda yer kalmadığı gerekçesiyle imhası kararlaştırıldı. 

Bunun üzerine 6 ton uyuşturucu, polis ve jandarma nezaretinde araçlara yüklenerek çimento fabrikasına getirildi.

Uyuşturucu, savcı ve imha komisyonu nezaretinde dev kazanda yakılarak imha edildi.

 

ETİKETLER

uyuşturucuimha6 tonşanlıurfaimhayaktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24