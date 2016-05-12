Polis, 6 ton uyuşturucuyu yaktı

Şanlıurfa’da, 10 ay içerisinde polis ve jandarmanın yaptığı operasyonda ele geçirilen yaklaşık 6 ton uyuşturucu, çimento fabrikasında bulunan dev kazanda yakılarak imha edildi.

Şanlıurfa ve ilçelerinde polis ve jandarmanın son 10 aylık dönemde yaptığı operasyonlarda ele geçirilen ve adli emanetlerde muhafaza edilen yaklaşık 6 ton esrar, eroin, kenevir ve uyuşturucu hapların depolarda yer kalmadığı gerekçesiyle imhası kararlaştırıldı.

Bunun üzerine 6 ton uyuşturucu, polis ve jandarma nezaretinde araçlara yüklenerek çimento fabrikasına getirildi.

Uyuşturucu, savcı ve imha komisyonu nezaretinde dev kazanda yakılarak imha edildi.