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Polis, 2 dayısını ve kuzenini öldürdü

Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

11 Eylül 2017 19:17

Adana'da trafik polisi alacak verecek tartışması sonucu 2 dayısı ile kuzenini beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde meydana geldi. Trafik polisi Görkem E., polis olmadan önce ortak kerestecilik yaptığı dayıları İlyas Barak ve Ümit Barak'ın iş yerine geldi. Görkem E., burada ortaklıkları döneminden alacağı olan 9 bin liranın ödenmesi için dayıları ve iş yerinde bulunan kuzeni Onur Bakabula ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Görkem E., üzerindeki beylik tabancasıyla dayılarını ve kuzenini başlarından vurduktan sonra otomobil ile kaçtı.

Ümit Barak olay yerinde, ağır yaralanan İlyas Barak ile Onur Bakubala kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Trafik polisi Görkem E., Kürkçüler Mahallesi'nde polisi arayıp teslim olmak istediğini bildirdi. Görkem E., bulunduğu yere gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. (DHA)

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