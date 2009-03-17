Polis, 1 Mayıs'a hazırlanıyor

Nevruz ve 1 Mayıs yaklaşırken Emniyet Genel Müdürlüğü, mühimmat ihalesine çıktı: 60 bin gaz spreyi, 20 bin yarı otomatik tabanca, 50 bin kelepçe alınıyor.





Emniyet Genel Müdürlüğü, 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler ile 21 Mart Nevruz ve 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları öncesi gücünü artırıyor. Genel Müdürlük, özellikle Çevik Kuvvet polislerinin, toplumsal olaylara müdahalede kullandıkları mühhimat, araç ve ekipmanın yenilenmesi ve takviyesi için ihaleye çıkma kararı aldı. İhalelerle alınacak yeni malzemeler, 81 ilin Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri'ne gönderilecek. Emniyet'in Dikmen Caddesi'ndeki binasında 16 Mart'ta başlayacak ihaleler, 15 Nisan'da son bulacak.



Neler alınıyor?



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, toplumsal olaylarda görev alan Çevik Kuvvet polisleri için ihaleyle alacakları şunlar:



- 60 bin gaz spreyi

- 2 bin panzerci gözlüğü

- 2 bin maske

- 25 tane toplumsal olaylara müdahale aracı

- 10 bin çift görev eldiveni

- 40 bin yazlık şapka

- 20 bin 9X19 mm çapında yarı otomatik tabanca

- 20 bin kazak

- 50 bin metal kelepçe

- 30 bin panço yağmurluk

- 5 bin vücut koruyucu elbise

- Çevik Kuvvet, terör ve istihbarat şubeleri araçları başta olmak üzere, çeşitli birimlere ait araçların kullanımı için 1 milyon 600 bin ton akaryakıt.

