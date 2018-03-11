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Politika

Polimetre.com açıkladı; 600 milletvekilinin partilere göre dağılımı nasıl olacak?

Çalışmada, siyasi partilerle ilgili 39 ayrı senaryoda olası tahminler tek tek sıralandı

11 Mart 2018 17:27

Politik verileri, veri madenciliği yöntemiyle hesaplayan polimetre. com,  Kasım-2015 Milletvekili genel seçim sonuçlarını esas alarak yaptığı çalışmasında, HDP, hayır bloğu içinde yer almaması durumunda; AKP’nin 400 Milletvekili kesin gibi göründüğünü ve 16 milletvekili daha çıkaracağına dikkat çekti. 

Sandıkların korunmasının önemini ittifakın önemini belirterek açıklayan Polimetre.com,  CHP+HDP+ İyi Partinin iş bölümü yapmasının hayati önemde olduğunu ifade ederek, “Bu iş bölümünün yapılmaması durumunda en az, 19 bin sandıktaki 4 milyon oy sahipsiz kalacaktır” dedi. Kasım 2015 milletvekili seçiminde CHP’nin 18 bin, 997 sandıkta  0-1-2 oy aldığı, bu  sandıklardaki seçmen sayısının 3 milyon 927 bin 551 olduğu kaydedildi.

Polimetre. com’un kurucusu M. Günal Ölçer ve ekibinin, 2017 Referandumunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki HDP Seçmeninin tercihlerinin ve yapılacak milletvekilliği seçimi için kurgulanan 39 senaryonun irdelenmesi sonucu ortaya çıkan çalışması şöyle:

HDP’nin, Hayır Blogu içinde yer almaması durumunda; AKP’nin 400 Milletvekili kesin gibi görünmektedir. AKP Bloğunun Milletvekili sayısının 16 artacağı hesaplanmaktadır.

 2015 milletvekilliği seçimlerindeki tecrübeden bilindiği gibi, barajı geçme riskine karşı, CHP seçmeninden HDP’ye oy desteği gitmesi söz konusudur. Bu durumda CHP’nin Milletvekili sayısı  12-15 arasında azalacağı hesaplanmaktadır.

HDP seçmeninin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimindeki tercihleri AKP Bloğunun saldırılarına karşı iyice korumasız hale gelecektir.

Hayır Bloğunun sandıkların korunması için CHP+HDP+IYI Parti iş bölümü yapması hayati önemdedir.  Şöyle ki; bu iş bölümünün yapılmaması durumunda en az, 19 bin sandıktaki 4 milyon oy sahipsiz kalacaktır. (Kasım-2015 Milletvekili seçiminde 18 bin,997 sandıkta CHP 0-1-2 oy almıştır. Bu sandıklardaki seçmen sayısı 3,927,551’dir)

CHP+HDP+IYI işbirliğinin gerçekleştirilmesi durumunda, kontrol edilemeyen sandık sayısı 2 binden az olacaktır. Bu sandıklardaki seçmen sayısı 160 bindir. (Kesin sayılar: 1,879 sandık ve 160,376 seçmen.)

Referandumda sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az 477 bin HDP seçmeni Hayır yerine Evet oyu vererek(!), Evet lehine 954 bin fark yaratmışlardır. Bu da Türkiye içindeki farkın yüzde 85 inden fazladır.

Hayır Bloğu bileşenlerinin milletvekili  ve cumhurbaşkanlığı Seçiminde en geniş ittifakı oluşturmaları, tarihe karşı olan sorumluluklarının gereğidir.

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