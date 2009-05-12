Polenler iş gücü kaybına neden oluyor

Bitkilerin bahar aylarında havaya yaydığı polenlerin, birçok rahatsızlığa ve iş gücü kayıplarına neden olduğu belirtildi.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, yaptığı açıklamada, bitkilerin bahar aylarında yaydığı polen miktarının arttığını, polenin bazı insanlarda birçok alerjik rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.



Polenin yol açtığı alerjilerin hapşırık, burun akıntısı, kulaklarda ve damaklarda kaşıntı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu, bunun sonucunda yaşam kalitesinde bozulma ve iş gücü kayıpları yaşandığını ifade eden Gülmez, şu bilgileri verdi:



"Bitkilerin havaya yaydığı polen miktarı bu mevsimde daha da artıyor. Polen, alerjik yatkınlığı olan insanlarda alerjik rinit, astım ve halk arasında dabaz olarak da bilinen ürtikere neden oluyor. Bu nedenle polene karşı alerjik yatkınlığı olan insanların bu aylarda önlem almaları gerekmektedir. Polenin yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle insanlar bazen yatağa mahkûm olabilmekte ve bu nedenle iş gücü kayıpları meydana gelmektedir. Dünyada polene karşı alerjik yatkınlığı olanların oranı yüzde 30'dur. Bu oran, polenin yol açtığı iş gücü kayıplarının önemini ortaya koymaktadır."



Polen yoğunluğu bölgelere göre değişiyor



Polen yayan bitkilerin bölgelere göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Gülmez, Türkiye'de alerjik rahatsızlıkların daha çok büyük şehirlerde, deniz kenarlarında, endüstri bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.



En fazla miktarda poleni pıtrak, papatya, altınbaşak gibi yabani otlar, yulaf, arpa, mısır ve buğday gibi tahıllarla kavak, söğüt, fındık gibi ağaçların yaydığını anlatan Gülmez, polen yayan bitkilerin bölgelere göre farklılık gösterdiğini ve buna göre her bölge için ayrı polen haritası oluşturulduğunu hatırlattı.



Sabah saatlerinde artıyor



Bahar aylarında artış gösteren havadaki polen oranının özellikle sabah saatlerinde yoğunlaştığını dile getiren Gülmez, polenin yol açtığı alerjilere karşı alınabilecek önlemleri de şöyle özetledi:



"Alerjik yatkınlığı olan insanlar, evlerini polenin yoğun olduğu sabah saatlerinde havalandırmamalıdır. Bu kişiler, mümkünse sabah saatlerinde polen yayan bitkilerin bol olduğu yerlerde bulunmamalıdır. Ciddi alerjik vakalarda maske kullanılmalıdır. Bu kişiler evlerinde mümkünse bitki bulundurmamalı veya büyük yapraklı ve çiçeksiz bitkileri tercih etmelidirler. Bunların yanı sıra doktor kontrolünde anti alerjik ilaçlar ve bazı durumlarda aşılar da polene karşı etkili olabilmektedir."



(AA)