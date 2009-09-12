Pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 24.066 ile en iyi dereceyi yapan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, yarınki yarışa ilk cepten (Pole Position) başlamaya hak kazandı.

İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5.793 uzunluğundaki Monza pistinde koşulan sıralama turlarının ardından, yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkı (Pole position) 1 dakika 24.066'lık derecesiyle en iyi tur zamanını yapan geçen yılın dünya şampiyonu McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Bu sonuçla İngiliz pilot, Avrupa Grand Prix'sinin ardından bu sezonki 2. pole positionu elde etmiş oldu.



Hamilton'ın ardından en iyi ikinci dereceyi 1:24.261 ile yapan Force India takımının Alman pilotu Adrian Sutil ikinci cepte, 1:24.523'lük derecesiyle üçünce en iyi dereceyi elde eden Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikonen üçüncü cepte yer aldı.

Sıralama turlarında 1:24.845'lik derecesiyle en iyi dördüncü zamanı yapan Mclaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 4. sırada yarışa başlayacakken, Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barichello, 1:25.015 ile 5. sırada, İngiliz pilotu ve şampiyonluk adayı Jenson Button 1:25.030 ile 6. cepte başlayacak.

Ferrari'nin hafta arasında sakatlanan pilotu Felipe Massa'nın yerine transfer ettiği Giancarlo Fisichella, 14. sırada kendine yer bulabildi.

Yarınki yarış öncesi sıralama şöyle oluştu:

1.Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:24.066

2.Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:24.261

3.Kimi Räikkönen (Finlandiya) Ferrari 1:24.523

4.Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes 1:24.845

5.Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:25.015

6.Jenson Button (İnglitere) Brawn GP 1:25.030

7.Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India 1:25.043

8.Fernando Alonso (İspanya) Renault 1:25.072

9.Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:25.180

10.Mark Webber (Avusturalya) Red Bull 1:25.314

11.Jarno Trulli (İtalya) Toyota

12.Romain Grosjean (Fransa) Renault

13.Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber

14.Giancarlo Fisichella (İtalya) Ferrari

15.Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber

16.Timo Glock (Almanya) Toyota

17.Kazuki Nakajima (Japonya) Williams

18.Nico Rosberg (Almanya) Williams

19.Sébastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso

20.Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso