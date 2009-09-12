Pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5.793 uzunluğundaki Monza pistinde
koşulan sıralama turlarının ardından, yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkı
(Pole position) 1 dakika 24.066'lık derecesiyle en iyi tur zamanını yapan geçen
yılın dünya şampiyonu McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Bu sonuçla
İngiliz pilot, Avrupa Grand Prix'sinin ardından bu sezonki 2. pole positionu
elde etmiş oldu.
Hamilton'ın ardından en iyi ikinci dereceyi 1:24.261 ile
yapan Force India takımının Alman pilotu Adrian Sutil ikinci cepte, 1:24.523'lük
derecesiyle üçünce en iyi dereceyi elde eden Ferrari'nin Fin pilotu Kimi
Raikonen üçüncü cepte yer aldı.
Sıralama turlarında 1:24.845'lik derecesiyle en iyi dördüncü zamanı yapan
Mclaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 4. sırada yarışa başlayacakken,
Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barichello, 1:25.015 ile 5. sırada,
İngiliz pilotu ve şampiyonluk adayı Jenson Button 1:25.030 ile 6. cepte
başlayacak.
Ferrari'nin hafta arasında sakatlanan pilotu Felipe Massa'nın yerine transfer
ettiği Giancarlo Fisichella, 14. sırada kendine yer bulabildi.
Yarınki yarış öncesi sıralama şöyle oluştu:
1.Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:24.066
2.Adrian Sutil
(Almanya) Force India 1:24.261
3.Kimi Räikkönen (Finlandiya) Ferrari
1:24.523
4.Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes
1:24.845
5.Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:25.015
6.Jenson Button
(İnglitere) Brawn GP 1:25.030
7.Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India
1:25.043
8.Fernando Alonso (İspanya) Renault 1:25.072
9.Sebastian Vettel
(Almanya) Red Bull 1:25.180
10.Mark Webber (Avusturalya) Red Bull
1:25.314
11.Jarno Trulli (İtalya) Toyota
12.Romain Grosjean (Fransa)
Renault
13.Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber
14.Giancarlo Fisichella
(İtalya) Ferrari
15.Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber
16.Timo Glock
(Almanya) Toyota
17.Kazuki Nakajima (Japonya) Williams
18.Nico Rosberg
(Almanya) Williams
19.Sébastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso
20.Jaime
Alguersuari (İspanya) Toro Rosso