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Spor

Pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

12 Eylül 2009 19:40

Formula 1'de sezonun 13. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında, 1 dakika 24.066 ile en iyi dereceyi yapan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, yarınki yarışa ilk cepten (Pole Position) başlamaya hak kazandı.

İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5.793 uzunluğundaki Monza pistinde koşulan sıralama turlarının ardından, yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkı (Pole position) 1 dakika 24.066'lık derecesiyle en iyi tur zamanını yapan geçen yılın dünya şampiyonu McLaren Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu. Bu sonuçla İngiliz pilot, Avrupa Grand Prix'sinin ardından bu sezonki 2. pole positionu elde etmiş oldu.

Hamilton'ın ardından en iyi ikinci dereceyi 1:24.261 ile yapan Force India takımının Alman pilotu Adrian Sutil ikinci cepte, 1:24.523'lük derecesiyle üçünce en iyi dereceyi elde eden Ferrari'nin Fin pilotu Kimi Raikonen üçüncü cepte yer aldı.

Sıralama turlarında 1:24.845'lik derecesiyle en iyi dördüncü zamanı yapan Mclaren Mercedes'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 4. sırada yarışa başlayacakken, Brawn GP'nin Brezilyalı pilotu Rubens Barichello, 1:25.015 ile 5. sırada, İngiliz pilotu ve şampiyonluk adayı Jenson Button 1:25.030 ile 6. cepte başlayacak.

Ferrari'nin hafta arasında sakatlanan pilotu Felipe Massa'nın yerine transfer ettiği Giancarlo Fisichella, 14. sırada kendine yer bulabildi.

Yarınki yarış öncesi sıralama şöyle oluştu:

1.Lewis Hamilton (İngiltere) McLaren-Mercedes 1:24.066
2.Adrian Sutil (Almanya) Force India 1:24.261
3.Kimi Räikkönen (Finlandiya) Ferrari 1:24.523
4.Heikki Kovalainen (Finlandiya) McLaren-Mercedes 1:24.845
5.Rubens Barrichello (Brezilya) Brawn GP 1:25.015
6.Jenson Button (İnglitere) Brawn GP 1:25.030
7.Vitantonio Liuzzi (İtalya) Force India 1:25.043
8.Fernando Alonso (İspanya) Renault 1:25.072
9.Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 1:25.180
10.Mark Webber (Avusturalya) Red Bull 1:25.314
11.Jarno Trulli (İtalya) Toyota
12.Romain Grosjean (Fransa) Renault
13.Robert Kubica (Polonya) BMW-Sauber
14.Giancarlo Fisichella (İtalya) Ferrari
15.Nick Heidfeld (Almanya) BMW-Sauber
16.Timo Glock (Almanya) Toyota
17.Kazuki Nakajima (Japonya) Williams
18.Nico Rosberg (Almanya) Williams
19.Sébastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso
20.Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso

 

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