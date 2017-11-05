Polatlı Ziraat Odası Başkanı Köseoğlu, çiftçi sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektupla iletti

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- POLATLI Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu, Ankara’nın en büyük tarım havzası olan Polatlı çiftçisinin sorunlarını kapsayan bir mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi. Köseoğlu, Polatlı Ziraat Odası’nın 8 bin 500 üyesi olduğunu belirterek, ilçedeki çiftçilerin 500 milyon liralık borcunun faizlerinin silinerek anaparanın taksitlendirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu ve çok sayıda muhtar ilçenin tarımsal sorunlarını devletin zirvesine mektupla bildirdi. Köseoğlu, mektubunda ilçede 2017 yılı içinde iki kez doğal afet görüldüğünü ve 1305 çiftçinin büyük zarara uğradığını, bu çiftçilerin kısmen destek aldığını ve bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Tarımsal girdilerin çok yüksek olması, üretimin ekonomik karşılığını bulamaması nedeniyle çiftçilerin büyük zarar ettiğini iddia eden Köseoğlu, şöyle dedi:

\"Sadece Polatlı çiftçisinin Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifii ve özel bankalara toplam borcu yaklaşık 500 milyon liradır. Böylesine bir borç yükü altında üretim yapmak güçleşiyor. Bizler borç faizlerinin silinmesini, anaparanın ise taksitlendirilmesini talep etmekteyiz.”

TARIMIN TEMEL SORUNLARI GİDERİLMELİ

Polatlı İlçesi\'nde 2 milyon 200 bin dekar tarımsal arazi olduğunu, bunun 900 bin dekarının Hazine\'ye ait olması nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) yazılamadığını belirten Köseoğlu, parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma yöntemiyle daha üretken hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı Havzası\'nda vahşi sulama nedeniyle her yıl kuraklığın yaşandığını hatırlatan Köseoğlu, \"Polatlı’da Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı’nı besleyecek ökpınar Barajı’nın acilen bitirilmesi gerekmektedir. Bu barajdan ayrıca Polatlı’ya yılda 24 milyon metreküp içme suyu verilmesi öngörülmektedir” dedi.

BÜLENT KUŞOĞLU TBMM’YE TAŞIDI

Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlanan tarımsal envanter ve çiftçilerin sorunları ilçedeki çok sayıda muhtar tarafından CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu’na iletildi. Kuşoğlu, komisyonda özelde Polatlı, genelde ise Türk çiftçisinin ekonomik sorunlarını ve taleplerini Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e ilettiğini bildirdi.



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