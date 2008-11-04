Polat'ın derbi stresi



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 9 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maça futbolcuların aşırı motive olmasından çekindiklerini ve bu yüzden oyuncularını frenlemeye çalıştıklarını belirtti.







Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 9 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçta, futbolcularının motivasyona ihtiyacı bulunmadığını, iki takımın adının, onlara gerekli motivasyonu sağlayacağını söyledi.



Sarı-kırmızılı yöneticiler, futbolcular ve teknik ekibin, eşleriyle birlikte Levent'te bir lokantada yedikleri akşam yemeği öncesi, basın mensuplarına açıklamada bulunan Polat, Fenerbahçe maçı ile ilgili bir soru üzerine, ''Fenerbahçe maçında oyuncuların motivasyona ihtiyacı yok. Ne Fenerbahçeli, ne de Galatasaraylı futbolcular için buna ihtiyaç var. Zaten iki takımın adı yetiyor, motive oluyorlar. Aşırı motivasyondan korkuyoruz. Onları frenlemeye çalışıyoruz'' dedi.



Polat, önlerinde önemli bir virajın bulunduğunu ifade ederek, ''Önümüzde, Portekiz'de yapacağımız Benfica maçı var. Daha sonra Fenerbahçe, ardından Kayserispor maçı var. Bir moral yemeği yapalım dedik, ailece bir araya geldik'' diye konuştu.



Futbolcuların moralinin iyi olduğunu dile getiren Adnan Polat, ''Yönetim olarak, bugüne kadar sakatlık, yorgunluk gibi mazeretlerimiz olmadı. Oyuncuların da yok. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Umarım sakatlarımız da bir an önce iyileşir, rotasyon yapma imkanımız olur'' değerlendirmesinde bulundu.



Polat, bir gazetecinin, ''Benfica maçından cuma günü döneceksiniz, Fenerbahçe maçının ertelenmesi gibi bir talebiniz oldu mu?'' sorusunu, ''Hayır! Daha önce 4 yıl, şimdi de 2 yıldır Galatasaray'da yöneticilik yapıyorum. Tek bir kez talebim olmuştur, o da geçen sezonki Konyaspor maçı için. 'O maçı oynamayalım' dedik. Federasyon 'Oynayın' dedi, oynadık. O tür şartlarda sakatlıklar olabiliyordu, kontrolsüz bir sahaydı. İşte o günden beri bir türlü Uğur'u iyileştiremedik. Dizi kırıldı. İnşallah birkaç ay içinde iyileşir. Bunun dışında, hiçbir zaman talebimiz olmadı'' şeklinde yanıtladı.



Sakatlığı bulunan Kewell'ın, Benfica maçında oynayıp oynayamayacağıyla ilgili bir soru üzerine de Polat, ''Şimdi kendisiyle konuştum. Oynayabilir gibi görünüyor. 'Oynarım' diyor, ama bu, sağlık kurulunun vermesi gereken bir karar. Futbolcunun oynamak istemesi yeterli değil. Sakat haliyle oynatıp, sakatlık süresini 3-5 hafta arttırmak istemiyoruz. Sakatlıktan çok ağzımız yandı. Orada nasıl bir futbol oynayacağız, nasıl bir taktikle çıkacağız, onu da Skibbe'ye sormak lazım'' dedi.

