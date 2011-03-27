-POLAT: ERKEKSE KARŞIMA ÇIKSIN İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüpte yakın bir tarihte seçim yapılmayacağını ima ederek, ''Galatasaray demokrasisinin kuralları tüzükte yazılıdır, biz buna uyacağız'' dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yıllık Olağan Mali Kongre'nin açılış konuşmasını yapan başkan Polat, göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verirken, zor şartlar altında çalıştıklarını söyledi. ''Göreve geldiğimizden bu yana devamlı itham altında kaldık'' diyen Adnan Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Medyaya belli kesimler tarafından senaryolar verildi. Son dönemde imza kampanyası tehditleri çıktı. 'Seçime gitmezseniz ibra etmeyiz' tehditleri hep önümüze konuldu. Açıkçası, Galatasaray'ın yönetimi ve başkanı olarak bizim, ibra olmak için seçim şantajını kabul etmemiz mümkün değildi. Seçim rüşveti vererek ibra olmaktansa, ben ibra olmamayı tercih ederim. Galatasaray'da hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Bu anlamda vicdanımız rahat, bu anlamda huzurluyuz. Yanlış yaptığımız şeyler, aldığımız yanlış kararlar yok mu, var tabii. Futbolda hayal kırıklığı yaşadık. Ancak, bu kadar yüksek saldırı altında, yönetim kurulu arkadaşlarımız, çalışan profesyonellerimiz ve sporcularımız nasıl motive edilecek? Bu kadar saldırı yapılırken, benim ağzımdan hiçbir enkaz edebiyatı yaptığımızı, yöneticimizi suçladığımızı duydunuz mu?'' -SALONDAN SESLER YÜKSELDİ- Başkan Polat'ın ''Enkaz edebiyatı yaptığımızı duydunuz mu'' demesinin ardından salondan ''Evet'' sesleri duyuldu. Adnan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Galatasarayımızın bize öğretilen değerleri ciddi bir şekilde kalıcı olarak yaralanıyor. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Galatasaray yönetiminde beraber görev, kader birliği yaptığımız arkadaşımla belli bir noktadan sonra farklı düşüncelere sahip olabiliriz. Bu durumda yönetim içinde kalıp, yönetimi çalışamaz hale getirme geleneği Galatasaray'da yoktur. Yönetimden ayrılır, çalışır, başkan olur kazanır, biz de buna saygı duyarız. Ben birlikte çalıştığım süreler içinde sayın başkan Alp Yalman ya da başkan Özhan Canaydın'a saygıda kusur etmediğim gibi, asla onların talimatlarının dışına çıkmadım.'' -''MEMNUN OLMAYAN VARSA, SEÇİMDE SANDIĞA GİDERSİNİZ''- Yönetimlerinden memnun olmayanlara sandığı işaret eden Adnan Polat, ''Yönetimimizden memnun olmayan varsa, bunun yöntemi seçim dönemi. Gidersiniz sandığa, başkan seçilerseniz, bizim de başkanımız olursunuz. Biz de saygı gösteririz'' dedi. Başkan Adnan Polat, bir bütün olduklarında bir güç olabileceklerini vurgulayarak, şunları söyledi: ''Ancak bir bütün olduğumuz vakit, bir gücüz. Şirket birleşmesini, stadı yapan, Galatasaray'ın gücüdür, ortak aklıdır. Biz sadece vesile olduk. Bu yapılanlarla istiyorsanız gurur duyabilirsiniz. Biz burada her şeyi tartışalım, medya üzerinden göndermelerle birbirimizi yaralamayalım. Galatasaray'da kalıcı yaralar açmayalım. Biz kararlar alırken, her zaman Galatasaray'ın yüksek menfaatleri, geleneği, kültürü ve demokrasisini mesnet alarak görev yapıyoruz.'' -''CİDDİ ŞEKİLDE ZEDELEYEN YAZILAR VAR''- Polat, internette bir yazıyla Divan Kurulu Başkanlığı'na hakaret eden bir üyenin disiplin cezasını, özel hayatı korumak amacıyla affettiklerini belirtirken, ''Ancak, bu özel, kapalı sitelerde Galatasaray başkanını, başkanlık makamını ve yöneticilerini ciddi şekilde zedeleyen yazılar var. Bir internet sitesinde, bana ciddi şekilde küfür eden bir kişi var. Onun burada olduğunu biliyorum. Eğer erkekse karşıma çıksın, burada söylesin'' diye konuştu. Bu sırada salondan ''İsmini açıkla'' diye bağıranlar oldu. -''BİZİ İSPİYONLAYANLAR VAR''- Kulüp başkanı Adnan Polat, bazı senaryolar yazanlar ve ispiyon yapanların olduğunu öne sürerek, ''Galatasaray Lisesi geleneğinde 'İspiyonlamayacaksın' vardır. Bizi maliyeye, SPK'ya ispiyonlayanlar var'' dedi. Kulüp başkan yardımcısı Yiğit Şardan'a yapılan ''Galatasaray'a fatura kesiyor'' şeklindeki suçlamalara da yanıt veren Adnan Polat, ''Kendisinin, kulübe 6,5 milyon liralık katkısı var. Şardan'ın şirketinin günlük cirosu 2, yıllık cirosu ise 800 milyon lira. 150 bin lira için kendisi suçlanıyor. Bari yüksek meblağlarlar için suçlayın'' diye konuştu. Polat, kulübe, ailesine ait Polat Renassaince Oteli'nden kesilen faturalarla ilgili de ''Galatasaray'a ait misafirleri, sadece Polat Ailesi'ne uygulanan tarife üzerinden otelde konuk ettik. Toplam 150 bin dolarlık fatura kesilmiş. Bu para, benim 3 saatlik gelirim. Bunu cebime indirerek zengin mi olacağım. İthamları yaparken, mesnedi olması lazım. Ufak tefek rakamlarla Galatasaray'ı yıpratmaya kimse çalışmasın'' ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın kimsenin cebinden idare edilmesini istemediklerini kaydeden Polat, ''Aksi taktirde, başka kulüplerde olduğu gibi, bir kişinin 100 milyon dolar verip, sonrada kulübe temlik koydurarak, Galatasaray'ın, beğenmediği kişileri değiştirme haklarını ellerinden alınmasını istemiyoruz'' dedi.