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Spor

Polat'a yeni ceza yok

27 Nisan 2009 03:00


Seyircisiz oynanan Ankaraspor karşılaşmasını özel tribünde izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın durumu kafalarda soru işareti bıraktı. Polat'ın maçı protokol tribününde izlemediği için ceza almayacağı bildirildi. 

Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 günlük hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Galatasaray Başkanı Adnan Polat, seyircisiz oynanan Ankaraspor maçını özel tribünden izledi.

Adnan Polat'ın seyiricisiz oynanan maçı tribünden izlemesi ise yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Spor basınında bir kısım, Galatasaray'ın başkanının ceza alacağını haber haline getirirken, diğer bir kısmı ise olayın para cezası ile geçiştirileceğini yazdı.

Ancak sarı-kırmızılı kulübün başkanı, maçı protokol tribünde değil Galatasaray Kulübü'ne ait 25 kişilik tribünde, eski başkanlarla birlikte izlediği için herhangi bir ceza almayacak.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 22. maddesine göre hak mahrumiyeti alan kişiler, statlarda resmi sıfatla bulunamıyor, protokol ve akreditasyon sistemine dahil tribünlere giremiyorlar.

Galatasaray Kulübü, her iç saha maçında kullandığı 75 kişilik kontenjanının içine başkanı Adnan Polat'ı da dahil ederek, Polat'ın maçı özel tribünde seyretmesini sağladı. Spor hukukçuları, Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın ceza almaması gerektiğini noktasında birleşirken, sadece 75 kişilik listenin aşılması durumunda para cezasının gündeme gelebileceğini belirttiler.

Kulüpler seyircisiz oynanan maçlarda federasyona 75 kisilik bir liste bildiriyorlar. Bu listenin içinde görevli olmamasına karşın kulübün davet ettiği kişiler de bulunabiliyor.

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