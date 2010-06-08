-POLAT: YARIN BİLE BİR TRANSFER OLABİLİR İSTANBUL (A.A) - 06.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, futbol takımına ihtiyaç duydukları transferleri yapacaklarını söyledi. Polat, Mecidiyeköy'deki kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle dedi: ''Taraftarlarımıza, camiamıza şunu söyleyebiliriz; Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferler yapılacaktır. Ancak medya baskısı veya taraftar baskısı hızında yapmayacağız bunu. Biz ekonomik ve teknik şartları uygun olan sporcuları arzu ettiğimiz şekilde transfer etmeye çalışıyoruz. Yarın bile bir transfer olabilir.'' Adnan Polat, yaptıkları yönetim kurulu toplantısında, öncelikli olarak son günlerde başkan yardımcısı Yiğit Şardan hakkında basında yer alan haberleri görüştüklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Burada Yiğit arkadaşımıza yönelik aslı astarı olmayan, tamamıyla karalamaya yönelik bir haber çıkmıştır. Galatasaray Kulübü'nde Yiğit Şardan, yapmış olduğu işlerle kendi şirketlerinin nüfuzunu da kullanarak, milyonlarca lira para kazandırmıştır. Bu konuda tüm yönetim kurulumuz hemfikirdir. Bu konuyla ilgili daha detaylı açıklamayı, Perşembe günü basın toplantısında yapacağız. Biz Yiğit Şardan'ın yaptığı işlerin tamamının arkasındayız, bu böyle bilinmeli.'' Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel'in, Galatasaray Futbol A.Ş. yönetiminden istifa ettiğini bildiren Polat, ''İstifasını Cuma günü benim ofisime iletti. Ben dün görebildim, ancak gazetelerden okudum. Bu konuyla ilgili detaylı açıklamayı da basın toplantısında yapacağız'' diye konuştu.