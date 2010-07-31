-POLAT: TAKIM YENİ STATTA ŞAMPİYONLUK İÇİN TER DÖKECEK İSTANBUL (A.A) - 31.07.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, ''Teknik direktörümüz Frank Rijkaard'ın liderliğindeki futbol takımımız, yeni stadımızda ilk şampiyonluğumuzu elde etmek için ter dökecektir'' dedi. Galatasaray Kulübünün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin Ağustos sayısında sarı-kırmızılı camiaya seslenen Adnan Polat, tesisleşme ve gelir getirici proje çalışmalarının yanı sıra sportif başarı için de yeni yatırımlara gittiklerini vurguladı. Bu sezon amatör branşlarda yepyeni ve güçlü kadrolar oluşturduklarını anlatan Polat, ''Galatasaray'ın zaten çok değerli olan futbol takımını, mücadele gücü yüksek yeni oyuncularla takviye ettik, ediyoruz. Yeni sezonda mücadele edecek tüm takımlarımız, mücadele ettikleri tüm kategorilerde şampiyonluk için yarışacaklardır. Teknik direktörümüz Frank Rijkaard'ın liderliğindeki futbol takımımız, yeni stadımızda ilk şampiyonluğumuzu elde etmek için ter dökecektir'' ifadelerini kullandı. -''YENİLENMEK VE DEĞİŞMEK ZORUNDAYIZ''- Daha rekabetçi hale gelen günümüzün spor endüstrisinde var olabilmek, daha güçlü olabilmek için yenilenmek ve değişmek zorunda olduklarını vurgulayan başkan Polat, ''Değişim gereğini hiç fark etmeyip, dışında kalamayız. Yüzeysel olarak bakamayız. Makyaj yaparak eksikliklerimizi kapatamayız. Rüzgara göre yön değiştiremeyiz. Biz rüzgara kapılmak ya da fırtınayı önceden sezip tedbir almak yerine bunu bizzat oluşturan ve yönlendiren olmak istiyoruz. Bunu için gerekli olan bilgi, esneklik ve motivasyon Galatasaray'ın genlerinde vardır'' diye görüşlerini aktardı. Adnan Polat, dergideki başyazısında daha sonra şunları kaydetti: ''Yenilikçilik, Türkiye'de her zaman ilklerin kulübü olmuş olan Galatasaray için ayrılmaz bir özelliktir. Galatasaray, 105 yıllık bir çınar olarak bu süreci, kendi geleneğine uygun bir dinamizm içerisinde tamamlayacaktır. Galatasaray yönetimi olarak tercihimiz, konulara kısa vadeli yaklaşmak veya sorunlara yan etkisi olabilecek çabuk çözümler üretmek yerine, bu sorunların kök nedenlerine inerek olayları yönlendirebilecek, kaldıraç gücü yüksek aksiyonlar üretmek olmuştur. Bu tercih, kısa vadede bazı sancılar ortaya çıkarabilir ancak Galatasaray'ın geleceği açısından çok yararlı sonuçlar yaratacaktır. Kötüden iyiye doğru bile olsa, uyumsuzluk olmadan değişim yapılamaz. Çünkü, kulübümüzün her sorununa tek tek dokunuyoruz ve tümüyle tek tek uğraşıyoruz.'' -''PROJELERİMİZİ TAMAMLIYORUZ''- Sarı-kırmızılı kulüpteki tesisleşme çalışmaları ve yeni projeler hakkında da bilgiler veren Adnan Polat, şunları kaydetti: ''Bir yandan yeni stadımızı ligin 2. yarısında hazır hale getirmek için gece gündüz uğraşırken, diğer yandan şirketlerin birleşmesi sürecini tamamlıyoruz. Bir yandan modern bir holding yapılanmasına tüm kurallarıyla birlikte geçmek için gerekli altyapıyı kurarken, diğer yandan uzun vadeli planlamalarla, gelir getirici yeni yatırımların peşine düşüyoruz. Bir yandan milyonlarca Galatasaraylıyı kulübe daha fazla katkı yapmasını sağlayacak yeni mecralar yaratırken, diğer yandan Galatasarayımıza yeni tesisler kazandırmak üzere projelerimizi tamamlıyoruz.'' -''ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR ZORLUK YOKTUR''- Hazırlanan yeni tüzük, Türk Telekom Arena, birleşmesi tamamlanan Galatasaray A.Ş, Riva arazisi ve diğer tesisleşme çalışmalarını örnek gösteren Adnan Polat, ''Sizlere anlattığım bu resmin bütününü göremeyenler veya görmek istemeyenler, çarpıtılmış bir Galatasaray imajı sunmaya çalışmaktadırlar. Bu gayretlerin başarıya ulaşması imkansızdır. Galatasaray, bir bütün olarak, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde yoluna eskisinden daha güçlü olarak devam etmektedir'' ifadelerini kullandı. Adnan Polat, dergideki yazısının son bölümünde şunları kaydetti: ''528 yıllık bir mazinin büyüklüğünü ve milyonlarca taraftarın enerjisini yanımıza aldığımızda, biliyor ve inanıyoruz ki, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Camiamızın büyüklüğü ve gücü bize tüm sorunları aşma gücünü vermektedir. Sizlerin desteğiyle başaracağımıza inanıyoruz. 2010-2011 sezonunun Galatasarayımıza üstün başarılar ve şampiyonluklar getirmesini diliyorum.''