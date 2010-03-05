Polat: Puslu hava dağıldı

T24 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, “Kulübümüzün üzerinde başlangıçta var olan puslu hava artık dağılmıştır. Geleceğimiz gerçek anlamda aydınlanmıştır” dedi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, yaklaşan genel kurul öncesi, geride kalan 2 yıllarını değerlendirirken, başarılı çalışmalar yaptıklarını savundu.



Adnan Polat, Galatasaray Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin mart sayısındaki yazısında, 2 yıl önce göreve başlarken, parlak vaatlerden özellikle kaçındığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:



''Tersine, çok çalışmamız gereken bir döneme işaret etmiş, sorunların büyüklüğünü tek tek tanımlayarak, her türlü şampiyonluktan daha önemli olanın, kulübün geleceğini karartan bu dev sorunlara bir çözüm yolu bulmak olduğunu ısrarla vurgulamıştım. Kişisel olarak huzur içinde söyleyebilirim ki, 2 yıl boyunca Galatasaray'a hizmet etmek üzere bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çabaladık.''



Tüm yönetici arkadaşlarıyla bir ekip ruhu oluşturduklarını, global ekonomik krizin tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir döneme denk gelen görev sürelerinde, sıkıntıları fırsata dönüştürecek yönetim becerileri sergileyebilmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Polat, şunları kaydetti:



''30 yıllık bir sanayici ve işadamı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu dönemde Galatasarayımız kriz yönetiminin en başarılı örneklerinden birini sergilemiş, krizi fırsatlara dönüştürecek en ufak fırsatı bile kullanabilecek sezgiyi gösterebilmiştir.''



Puslu hava dağıldı



Adnan Polat, göreve geldikleri dönemde mevcut bulunan sıkıntılara göndermede bulunduğu yazısında, ''Şimdi gururla bunu söyleyebiliyorum; kulübümüzün üzerinde başlangıçta var olan puslu hava artık dağılmıştır. Geleceğimiz gerçek anlamda aydınlanmıştır. Bu artık, hamasi bir söz değil, belgelenmiş, kayıtlara alınmış apaçık bir gerçekliktir'' diye görüşlerini aktardı.



Sarı-kırmızılı kulübün kaderini değiştirecek dev adımları birbiri ardına attıklarını vurgulayan Polat, ''Stadımızın tamamlanmasıyla, kaynaklarımızın dışarıya çıkışının önüne geçecek şirket birleşmesinin tamamlanmasıyla ve Riva gibi mali geleceğimizi garanti altına alacak, günümüz modern spor endüstrisinin gerektirdiği yeni kaynaklar oluşturmaya örnek teşkil eden yepyeni projelerle 2. yüzyılımıza sapasağlam bir Galatasaray olarak giriyoruz'' ifadelerini kullandı.



Dünya sahnesinde gücümüzü hissettireceğiz



Galatasaray'ın dün olduğu gibi bugün de dünya futbolunun ilgi alanı içinde olduğunu, değişik ülkelerden futbolseverlerin sarı-kırmızılı takımı artık daha yakından takip ettiğini vurgulayan Adnan Polat, kulüp idaresinde önemli şeyleri başardıklarına değinirken, dergideki yazısını şöyle tamamladı:



''2010 yılı içinde; yepyeni, önü açılmış, geleceği parlak bir dünya kulübü olarak Galatasaray'ın dünya sahnesinde gücünü hissettirmeye başlayacağını hep birlikte göreceğiz. Açıkça ifade etmek isterim ki bütün bu dönemde camiamızı bir bütün olarak kucaklamak, şeffaflık ve saydamlık temel ilkelerimiz olmuştur. Bu yaklaşımımız sonucu, yıllardır bize zaman kaybettiren tartışmaları geride bırakmayı başardık. Kulübümüzün objektif, kişiye ve bakış açısına göre değişmeyen fotoğrafını, camiamızın tüm bileşenleriyle birlikte çektik. Kulübümüzü, bağımsız denetim kuruluşlarına açarak çağdaş raporlama yöntemleriyle üst organlarımızı düzenli olarak bilgilendirdik.



Kulübümüzü modern bir kurumun olması gerektiği gibi kurumsal anlamda yeniden yapılandırdık. Yukarıda kısaca bahsettiğim projeler, Galatasaray'ın projeleridir. Dolayısıyla bu projelere Galatasaraylılar sahip çıkmalıdır. Bunun şekli de 27 Mart tarihinde en yüksek katılımla Galatasaraylıların kulüplerine sahip çıkmalarıdır. Değişim ve gelişim kaçınılmazdır. Galatasaray'da değişim ve gelişimin devam edeceğine olan inancım sonsuzdur.''