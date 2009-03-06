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Spor

Polat: Kötü oynayarak kazandık

06 Mart 2009 02:00


Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçında sergilenen futboldan memnun olmadığını söyledi.

Maç sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Polat, sahada beklediği futbolu göremediğini belirterek, "Bazen bizim de kötü oynayarak kazanma lüksümüz olsun. Bana göre kötü futbol oynadık, ama mücadeleyi de sonuna kadar verdik. Takımın yarısı sakatlıklardan dolayı yine sahada yoktu" dedi.

Artık UEFA Kupası'ndaki Hamburg maçını düşündüklerini ve bu karşılaşmayı çok önemsediklerini kaydeden Polat, "Bizim için çok önemli bir maç. İnanıyoruz ki, sahaya çıkacak 11 oyuncu, gereken mücadeleyi yapacaktır" diye konuştu.

Polat, Galatasaray'ın başında çıktığı 3. maçı da kazanan teknik direktör Bülent Korkmaz'ı kutlarken, maç sonrası taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Emre Aşık için "Bu sevgiyi sonuna kadar hak ediyor. Sahada kanının son damlasına kadar mücadele ediyor" ifadesini kullandı.

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