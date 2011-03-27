-POLAT: KLUBÜN MENFAATLERİNE GÖRE HAREKET EDECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, olağanüstü seçimli genel kurula gitme konusunu gelecek hafta içinde yönetim kurulu olarak görüşüp, kararlarını açıklayacaklarını belirterek, ''Galatasaray'ın menfaatleri neyse ona göre hareket edeceğiz'' dedi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen yıllık olağan mali kongrede eleştirilere yanıt veren Polat, tarihi bir kongre yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Yaklaşık iki bin kişi toplantıya katıldı. 40 kişiye yakın konuşmacıyı dinledik. Fikirlerinden feyz aldık. Değişik konularda, talepler, eleştiriler geldi. Buradan her sorunun detaylı cevabını vermek mümkün değil. Fakat kırmızı kitapçığımızda sorulan bir çok sorunun cevabı var.'' Adnan Polat, İzzettin Doğan ile Özkan Olcay'ın geçtiğimiz gün kendisini ziyaret ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Bana, 'Bu sıkıntıyı gidermek için bir şeyler yapman lazım' deyip, Galatasaray'da bir erken seçim kararı alınmasının doğru olacağını söylediler. Genel kurul toplantısının yapılmasının doğru olacağını belirttiler. Ben de onlara, 'Bizim faaliyetlerimizle ilgili genel kurul var. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Hesabı veririz, genel kurul biter. Bir hafta, 10 gün içinde yönetim kurulumuzla birlikte oturur durum değerlendirmesi yaparız. Galatasaray'ın ali menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparız' diye yanıt verdim. Ancak, iki bin kişinin katıldığı bu toplantı sonunda; bu durumu kısa sürede değerlendirip kararımızı önümüzdeki hafta açıklayacağımızı söyleyebilirim.''