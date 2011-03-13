-POLAT KİMSEYİ KIRMADI ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Metin Oktay İlköğretim Okulu içinde yer alan Ultraaslan Taraftarlar Derneği eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen adına yaptırılan konferans salonunun açılışını yaptı. Başkan Polat, törende yaptığı konuşmada, 4 sene önce de buraya geldiklerini hatırlatarak, ''Okulun, mahallenin ve caddenin adının Metin Oktay olması benim için gurur verici'' dedi. Güzel bir günde toplandıklarını anlatan Polat, ''4 sene önce de buradaydık. Bu sefer daha kapsamlı oldu. Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Ultraaslan Taraftar Grubu'nun katkılarıyla okulda yenilemeler yapıldı. Taraftar derneğimiz sosyal aktivitelerde yer aldığını da gösterdi. Metin Oktay'ı çocukluktan tanırım. Onun adının mahalle, cadde ve okulda olması gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, konuşmasının son bölümünde, öğrencilere dönerek, ''Metin ağabey örnek bir sporcuydu. Sizler de onun gibi olma sözü veriyor musunuz'' şeklinde bir soru sordu. Öğrenciler de hep birlikte ''evet'' şeklinde cevap verdi. Konuşmasının ardından 2008 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ultraaslan Taraftar Grubu eski genel koordinatörü Alpaslan Dikmen adına yaptırılan konferans salonunun açılışını yapan Polat, ''Bir trafik kazasında kaybettik. Anısının burada yaşaması gurur verici'' şeklinde konuştu. Bu arada, açılış sonrasında salonda izleyicilere Metin Oktay anısına kısa bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Konferans salonunun yapımında katkıları bulunan Cengiz Yazanel'e, başkan Polat tarafından plaket verildi. Alpaslan Dikmen Konferans Salonu'nun açılışına başkan Polat'ın yanı sıra Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı İsmail Sarıkaya, okulun yapımında ilk sırada yer alan GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yazanel, okul idarecileri, dernek yöneticileri, öğrenciler ve çevre halkı katıldı. Açılışta, okul müdür Aytekin Kaya, GSYİAD Başkanı İsmail Sarıkaya, yönetim kurulu üyesi Cengiz Yazanel ve 8. sınıftan bir öğrenci de günle ilgili konuşmalar yaptı. Öte yandan, okulda yaptırılan Metin Oktay köşesinde de incelemelerde bulunan Adnan Polat, öğrencilerin ve diğer davetlilerin arasından zorlu bir şekilde çıkarak, aracında bindi ve açılıştan ayrıldı. -POLAT KİMSEYİ KIRMADI- Bu sezon ligde ve kupada kötü bir performans çizen Galatasaray'da, kulüp başkanı Adnan Polat, okulda kendisine uzanan tüm elleri sıktı. Polat, aracından inerek, açılışın yapılacağı okul bahçesindeki tören alanına kadar yürümesi sonrasında kendisiyle fotoğraf çektirmek, imza almak isteyen tüm öğrenci ve velileriyle tek tek ilgilendi. Polat'ın, takımın kötü hali ve camiadan gelen ''istifa et'' şeklindeki çağrılara karşın mutlu görünmesi de dikkatlerden kaçmadı.