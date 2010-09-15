-POLAT: ''KARANLIK TÜNELDEN ÇIKTIK'' İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüp olarak geçmişte söz ettiği karanlık tünelden artık çıktıklarını söyledi. Polat, kulüp divan kurulunun Eylül ayı olağan toplantısında üyeleri bilgilendirirken, daha önce tünelin ucundaki ışığı gördüğünü söylediğini hatırlatarak, ''Galatasaray'ı, her alanda gurur ve keyif veren bir dünya markası olarak büyütmeyi hedefliyoruz. Daha önce 'Karanlık tünelin içindeyiz önümüzü görmüyoruz', sonra da 'Galatasaray camiasının desteğiyle bu tünelden çıkacağız', ardından da 'Tünelin ucundaki ışığı gördük' demiştik. Bugün artık Galatasaray karanlık tünelden çıkmıştır. Bundan sonra atılım ve yatırım dönemidir. 2,5 senedir başkan olarak görev yapıyorum. Nasıl futbol takımının desteğe ihtiyaç varsa bizim de aynı şekilde desteğe ihtiyacımız var'' diye konuştu. Özhan Canaydın yönetiminde görev aldığı dönem dahil çok sıkıntılı bir 4,5 yıl geçirdiklerini kaydeden başkan Polat, ''O dönemde Galatasaray yönetiminde görev alması için Galatasaraylı bulmakta zorlanmıştık. Bugün görev almak isteyenlerin çoğaldığını görüyoruz. Demek ki biz doğru şeyler yapmışız'' dedi. Adnan Polat, çok fazla sayıda karar aldıklarını ve zaman zaman yanlış yapabileceklerini de dile getirerek, ''Ancak kompleksimiz de yok, hatamız olduğu zaman bunu kabul edip, yeni kararlarla bunu düzeltmeye çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı. -''SPORTİF BAŞARI SÖZÜ VERMEDİM''- Galatasaray'da göreve gelirken ''Sportif başarı'' sözü vermediğini öne süren başkan Polat, sadece şeffaflık ve yapısal değişim konusunda söz verdiklerini söyledi. Polat, şu andaki yönetimin 6 ayını doldurmadığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama ciddi bir yapısal değişim yaptık. Sportif başarı sözü vermedim, ama yapısal değişim sözü vermiştim. Galatasaray'da buz dağının gözüken kısmı futboldur. Gözükmeyen kısmı, gözüken kısmından defalarca büyüktür. Aldığımız kararların arkasında durup, işimizi Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Faaliyetlerimizde başarılı olduğumuz ve başarısız olduğumuz işler de var.'' -''FUTBOLDA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM''- Futbolda lige çok kötü başlangıç yaptıklarını kaydeden Adnan Polat, ''Açıkçası çok büyük hayal kırıklığı yaşadım, halbuki mevcut kadro çok daha iyi neticeler alacak oyunculardan kurulu'' dedi. Polat, UEFA Avrupa Ligi'nde Karpaty'e elenmelerinin başlı başına üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Beklenmeyen bir netice aldık. Oyuncularımızın tamamı milli takım oyuncusu, yabancılar da milli futbolcular. Teknik direktörümüz dünyadaki 10 elit teknik direktörden biri, ama arzu ettiğimiz neticeleri şu anda alamıyoruz. Ama Florya'da ciddi bir şekilde çalışılıyor. Bire bir takip ediyoruz. Bu eksikliği bulup çıkaracağız. Bazen kötü futbol oynayıp da kazanmalıyız. Son maçımızda tek tesellimiz o oldu. Gaziantepspor maçında ortaya konan futboldan hiç memnun olmadım. Her şey var ortada, eksik yok. Şimdi artık netice ve iyi futbol beklememiz lazım.''