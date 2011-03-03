Polat iki kişiyi gözden çıkardı!

T24 - Adnan Polat, koltuğu için elindeki son kozu da en yakınında duran Hagi ve Adnan Sezgin’i yollayarak oynayacak



G.Saray Başkanı Adnan Polat, adım adım yolun sonuna yaklaşıyor. Sezona Avrupa Kupaları’ndan elenerek başlayan, daha sonra da ligde zirveden deniz seviyesi uzaklığında kalan sarı-kırmızılılar, dün de Türkiye Kupası’nda Antep’e elenerek sezonu erken kapattı.



Ve taraftarlar da bu karşılaşmayı, kırılma noktası olarak görüyordu. Yönetimin elindeki son koz olan Türkiye Kupası’ndan da elenmesi durumunda taraftarlar kadar camia da Adnan Polat’ın görevi bırakacağını bekliyordu ama başkan, çok farklı bir karar aldı.





‘İSTİFA ETMİYORUM’



Camianın tüm baskısına rağmen ‘Bırakmam’ diyen Polat, güçlenmek adına, her zaman arkasında durduğu Adnan Sezgin ve Hagi’yi yollamaya karar verdi. İki ismi G.Saray’dan uzaklaştırarak radikal kararlar aldığını camiaya göstermek isteyen Polat, 20 Mart’taki mali kurulda da elini güçlendirip, koltuğunu korumayı düşünüyor.





Öte yandan Adnan Sezgin karşılaşma sonrası “Görevimin başındayım. İstifa etmeyi düünmüyorum” dedi.





Kıraç, Polat’a ‘Bırak’ diyecek



G.Saray'da kendi yönetiminin bile bırakmasını istemesine rağmen koltuğuktan kalkmaya niyeti olmayan Adnan Polat’ın bu hafta işi zor.. Daha önce kulübün en önemli isimleri tarafından bırakması istenen ama “Bırakmıyorum” resti çeken Polat, şimdi camianın en büyük ismi İnan Kıraç’ın baskısıyla karşılaşacak.

Polat’I arayarak kendisinden randevu talep eden camianın en ağır ismi Kıraç, Polat’ın ofisine giderek “Artık bırak” diyecek.





Misi: Hagi yalancı



G.Saray’IN sezon başındaki en flaş transferi olmasına rağmen teknik direktör Hagi tarafından kadro dışı bırakılan ve Dinamo Moskova ile anlaşan Misimoviç, giderayak Romen hocayı topa tuttu:



“Neden kadro dışı kaldım anlamadım. Hagi yalancı ve onun hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Dinamo Moskova’yla %99 anlaştım. G.Saray’da kalmam artık mümkün değil. Buradan ayrılmamda kulüp içinde verilen yanlış kararların etkisi büyük.”





Sabri yan bastı



KIŞ biteli henüz 3 gün olmasına rağmen sezon başındaki hedeflerinin tamamına havlu atan G.Saray, Sabri Sarıoğlu’nu da kaybetti. G.Antep’le oynanan ve 0-0 biten karşılaşmanın henüz 17. dakikasında Popov’la girdiği bir ikili mücadele sonrası ayağını yan basan milli oyuncu, maçı tamamlayamadı.

Apar topar hastaneye kadırılan Sabri’nin çekilen MR’ında sağ ayak bileğinde çatlak tespit edildi. Tecrübeli sol kanat 3-4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.





ASLAN ARENA’DA ‘YALNIZ’ KALDI!



G.Saray, taraftarı, takımlarını en kritik dönemeçte yalnız bıraktı. 25 bini aşkın seyirci TT Arena’ya gelirken, bunların yaklaşık 18 bini kombine koltuk sahipleriydi. 60 ila 600 TL arasındaki biletlere indirim yapılması rağmen taraftarın protestosu sürdü.







