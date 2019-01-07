Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Aklı olan gayrimenkule yönelir

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, gayrimenkul sektörünün zor durumda olduğunu ve nakit sıkıntısı nedeniyle 100 liralık değeri olan malın 50 liraya satıldığını belirterek, “Aklı olan gayrimenkule yönelir” dedi.

Gayrimenkul sektörünün birçok sektörle bağlantısı bulunduğuna, yaklaşık 200 alt sektörü etkilediğine ve çok sayıda kişiyi istihdam ettiğine dikkat çeken Polat, yavaşlamanın, hem istihdamı hem sanayi sektörünü olumsuz etkileyebileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Buna mahal vermeden, hem bankaların daha çok destek olması hem de hükümetimizin bu yönde sektörü desteklemesi gerekiyor. Akıllı olan şu dönemde ihtiyacı varsa veya yatırım yapacaksa gayrimenkule yönelir. Biz bunları yaşadığımız vakit 100 liralık değeri olan bir mal 50 liraya satılıyor. Bugün alan 2 sene sonra 100 liraya satıyor. Bu, yatırımcı için hem fırsat hem de bir imkan. Bunu kullanmaları lazım. Benim arzu ettiğim; faiz ve enflasyonun düşmesi, dövizin TL karşısında fazla değer kazanmaması ve Türkiye'de ekonomik istikrar olması... Bu istikrarın oluşması lazım ki biz de önümüzü görüp buna göre gelecekle ilgili plan yapalım."