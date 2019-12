-POLAT: GALATASARAY DİMDİK AYAKTA İSTANBUL (A.A) - 29.12.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kendisine göre Galatasaray'ın hiç olmadığından daha fazla güçlü ve dimdik ayakta olduğunu belirtti. Polat, sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, 2010 yılını da değerlendirirken, şu ifadeleri kullandı: ''2010 yılı çok zor bir yıl oldu, ancak düşündüğümüz projelerin büyük bir bölümünü tamamladığımızı düşünüyorum. İşte en son 15 Ocakta Türk Telekom Arena'yı açacağız. Tabii bu arada 11 Ocakta Ali Sami Yen'e veda edeceğiz. 46 yıllık Galatasaray geçmişini orada noktalayacak stat olarak tabii ki Ali Sami Yen'in kendisi her zaman bizim gönlümüzde ve her zaman tesislerimizde olacak. Beni üzen tek nokta, profesyonel futbolda aldığımız neticelerdi. Bu neticeler bize hiç yakışmadı. Çok üzücü ve hayal kırıklılığı yaratan neticelerdi. Ama sporun içinde bazen bu tür şeyler olabiliyor. Biz bunu daha iyi hale getirebilmek için şu anda var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah ligin ikinci yarısında çok daha başarılı olup, yeni stadımıza yeni sezonda Avrupa kupalarında oynama imkanı verip taraftarımıza onları izlettirmek istiyoruz. Galatasaray bana göre hiç olmadığından daha fazla güçlü ve dimdik ayakta.'' Tüm Galatasaraylılardan kendilerine her zaman göstermiş oldukları güveni devam ettirmelerini isteyen Polat, ''Çünkü daha bitirilmesi gereken çok işimiz var. Ben ve yönetim kurulu, bu vesileyle tüm Galatasaraylıların, tüm taraftarlarımızın, tüm spor camiamızın ve tüm Türkiye'nin yeni yılını kutluyoruz'' dedi. -TARAFTARLARA CENTİLMENLİK ÇAĞRISI- Polat, 17 yaş altı kategorisinde Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olayın son derece üzücü olduğunu kaydederek, taraftarlara da Fenerbahçe Ülker ile bu akşam oynanacak basketbol maçında centilmenlik çağrısında bulundu. ''Bu olay inşallah bir daha tekrar etmez'' diyen Polat, şöyle devam etti: ''Tabii ki bugün Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe Ülker ile 2010 yılının en son ve en önemli derbi maçını oynuyoruz. Salon tamamıyla dolu vaziyette. Tüm biletler satılmış. Benim taraftarlarımızdan arzum ve isteğim misafir takım Fenerbahçe'yi Galatasaray misafirperverliğiyle karşılamak. Onları Abdi İpekçi Spor Salonu'ndan en ufak bir kötü tezahürat yapılmadan, herhangi bir şekilde salona bir şey atılmadan, iyi bir şekilde uğurlamak. Orada yapılacak tezahüratlar tamamıyla Galatasaray sporcularını destekler mahiyette olmalı. Galatasaray'a yakışır bir müsabaka olmalı. Taraftarlarımız özellikle buna dikkat etmeliler. Bu senenin son büyük maçında Galatasaraylılık duruşunu herkese göstermemiz lazım. Bu vesileyle de tüm taraftarlarımızın yeni yılını kutluyorum.''