-POLAT, DİVAN KURULU TOPLANTISINA KATILMADI İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Galatasaray Kulübü'nün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısına, kulüp başkanı Adnan Polat katılmadı. Düzenli olarak tüm divan kurulu toplantılarına katılmasıyla bilinen Adnan Polat, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu için başkan adayı olan isimlere konuşma hakkı verilen bugünkü toplantıda yer almadı. Polat'ın yanı sıra, yönetim kurulu üyelerinin Taner Aşkın dışındaki tamamı da divan kurulu toplantısına katılmadı. Yönetim masasında Taner Aşkın tek başına oturarak başkan adaylarının konuşmalarını takip etti. -AKTAR'DAN POLAT'A TEŞEKKÜR- Son dönemdeki divan kurulu toplantılarında yönetime yönelik yaptığı eleştirilerle dikkati çeken Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, bu kez Adnan Polat'a teşekkürlerini iletti. Toplantının açılışında kısa bir konuşma yapan İrfan Aktar, Adnan Polat ve yönetim kurulu üyelerine kulübe verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür borçlu olduklarını kaydederken, ''Bundan sonra Sayın Polat'ı divan üyesi olarak toplantılarımızda sık sık görmeyi ve değerli fikirlerinden faydalanmayı ümit ediyoruz. Önümüzde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmemiz gereken bir dönem var. Sorunlarımıza el birliğiyle sahip çıkmalıyız'' ifadelerini kullandı. -SPORTİF BAŞARI MALİ DÜZELMEYİ GETİRECEK Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan adaylarının üyelere çalışmalarını ve projelerini anlatmaları için konuşma hakkı verildi, kürsüye gelen ilk isim ise Mehmet Helvacı oldu. ''Hepimizin ortak noktası olan göz bebeğimiz Galatasaray için toplandık'' ifadesini kullanan Helvacı, ''Son dönemde Galatasaray'la ilgili hepimizin yaşadığı üzüntü verici dönem, seçimle beraber noktalanacaktır. Galatasaray'ın bir seçime ihtiyacı vardı ve artık o seçim yapılacaktır'' dedi. Daha önce adaylığını açıkladığı toplantısındakine benzer bir konuşma yapan Helvacı, Türkiye'nin en köklü kurumlarından Galatasaray için başkan adayı olmanın çok ciddi bir iş olduğunu belirterek, bu adaylığının da Galatasaray'a ve Galatasaraylılara olan borcunun bir göstergesi olduğunu bildirdi. -''PROJELERİM, 7 YILLIK YÖNETİCİLİĞİMİN SONUCU''- Mehmet Helvacı, başkan adayı olarak düşünce, plan ve projelerinin, 7 yıllık yöneticiliği sürecinde, sorunları yaşayıp çözerken oluştuğunu vurgulayarak, ''Görüşlerimi başkanlarla da dönem paylaştım. Bir kısmı kabul gördü, bir kısmı görmedi. Şimdi anlatacaklarım uygulama fırsatı bulamadıklarımdır'' diye konuştu. Özhan Canaydın'ın kendisini, ''Galatasaray'da görev alınmaz, verilir'' diyerek yöneticiliğe ikna ettiğini anlatan Helvacı, şöyle devam etti: ''Böyle yönetici oldum. Uzmanlık alanım nedeniyle de yanlış şirket yapılanmasının düzeltilmesi görevini bana verdi. Şirketlerin birleştirilebileceğini ve bunun yapılması için de stat projesinin, Riva projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini saptadık. Bütçenin yüzde 80'inin, şirketlerde genel kurul denetimi dışında harcandığını tespit ederek, bir tüzük değişikliği gerektiğine dikkat çektik. Geride kalan 7 yıl içinde önce birleşmenin garantisi olarak stat ve Riva'nın yapılanması başladı, şirket birleşmesinin startı verildi. Tüzükte de değişiklikler yapıldı. Mali disiplinin sağlanması olanağı hazırlandı. Bir tüzük değişikliği hala gereklidir. Tüm bütçe ve mali durumun, genel kurulun gündemine alınması, ondan izin ve onay alınarak harcanması olanağını sağlamak zorunludur. Hesap verebilir, şeffaf ve dürüst yönetimler olmalıdır. Bütün mali kaynakların, Galatasaray Genel Kurulu'nun denetimi altına alınmasından bahsediyoruz. Şirketlerde mali disiplin dışında kaynaklar harcanamayacak. Bunu sözlü olarak taahhüt ediyorum. Bizim dönemimizde genel kuruldan izni alınmamış hiçbir harcama yapılmayacaktır. Yapılması halinde bedeli başkan ve yöneticilerin kendisi tarafından karşılanacaktır.'' -''SPOR KULÜBÜ OLUNDUĞU GERÇEĞİ UNUTULDU''- Galatasaray'ın bir spor kulübü olduğunu ve bu gerçeğin zaman içinde unutulduğunu savunan Helvacı, ''Galatasaray bir emlak ofisi, bir ticarethane veya kulis mekanı değildir. Burası bir spor kulübüdür ve işi de spor ile sporculardır'' dedi. Helvacı, mali yapının düzeltilmesi için tasarruflarda bulunulurken, bu gerçeğin dışında hareket edildiğini iddia ederek, ''Asıl iş bir kenara bırakılıp, mali yapınını düzeltilmesi için çareler aramaktadır. Bu da Galatasaray'ı kendisine yabancılaştırmaktadır. Sportif başarını doğal sonucu, mali olarak durumun düzelmesidir. Bizim programımızda sizlere vaat olarak mali düzelme yoktur. Çünkü sportif başarının varlığı, mali düzelmeyi getirecektir. Vaatlerimizde kurumsallaşma yoktur, çünkü Galatasaray Kulübü 106 yıllık geçmişi, 530 yıllık gelenekleri ile bir kurumdur zaten. Bunu bilmeyen ve reddedenler, kurumsallaşmayı getirmeye çalışır. Ancak kurumsallaşma geliştirilebilir. Marka itibarını yükseltmekten de bahsetmeyeceğiz. Galatasaray markası her zaman itibarlı olacaktır. Olsa olsa, yapışmış olan tozları üflemekle yetineceğiz'' ifadesini kullandı. Taraftarların bugün kulüple arasına mesafe koyduğunu ve kulüple yabancılaştığını dile getiren Mehmet Helvacı, onları kulübe entegre edip, birlikte hareket edecekleri bir sistem oluşturacaklarını aktardı. Futboldaki planlarını, futbol kimliğini futbol aklı ile kazanmak, UEFA 2012 kriterlerine uyum, aile ortamının oluşumunda eski futbolcuların rolü, kadro revizyon ile 4 yabancı, 6 yerli oyuncunun transferi, transferde büyük isimlerden büyük yeteneklere geçiş ve altyapının katkısının artırılması konu başlıklarıyla anlatan Helvacı, diğer amatör branşlarda da özellikle tesisleşme konusu öncelikli olmak üzere çalışmaları olacağını söylerken, golf, tenis ve satranç branşlarını da kuracaklarını bildirdi. Helvacı, ayrıca, bir yönetici geliştirme programından da bahsederek, her yöneticinin yanında bir yönetici yardımcısı ile çalışması planını getirerek, genç isimlerin kulüpte tecrübe kazanmasını ve yeni dönemlerde yeni yönetici yüzleriyle kulübü tanıştıracaklarını vaat etti. Helvacı daha sonra, yönetim kurulu aday listesindeki isimleri kürsüye davet ederek, üyelere tanıttı.