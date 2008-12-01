Polat da memnun değil

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bu sezon futbol takımı olarak inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini belirterek, ancak kararları günlük başarılara göre vermediklerini söyledi.



Polat, sarı-kırmızılı kulübün yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Aralık ayı sayısında yayınlanan yazısında, sezon başında, büyük beklentilerle taraflı tarafsız birçok spor otoritesinin gözünde Galatasaray tarihinin en güçlü kadrosu olduğu kabul edilen bir kadro kurduklarını ifade ederek, "Bu takımın inişli çıkışlı seyrini hep birlikte yaşadık. Bir yandan UEFA Kupası'nda açıkladığımız hedefine ulaşma potansiyeli giderek daha fazla kişi tarafından kabul edilen bir Galatasaray... Diğer yandan Türkiye Süper Ligi'nde hepimizin çok büyük önem verdiği ezeli rekabette tüm camiamızı üzen Galatasaray. Bu istikrarsız grafiğin en kısa zamanda düzeltilerek, tüm hedeflerde yolumuza daha güvenle devam edebilmek için gereken bütün önlemleri yönetim kurulumuz gecikmeksizin uygulamaya koyacaktır" dedi.



"Galatasaray'da kararlar, geçmişimizde olduğu gibi, bugün de günlük başarılara göre verilmez" ifadesini kullanan başkan Polat, şöyle devam etti:



"Aynı şekilde Galatasaray'da kararlar, medya baskısıyla da verilmez. Yöneticilik, en zor durumlarda, en çalkantılı günlerde uzun vadeli bir stratejinin perspektifi içerisinde düşünebilmekte yatar.



Biz Galatasaray yönetim kurulu olarak, yaptığımız yatırımların karşılığını, sezon sonunda müzemize kazandıracağımız yeni kupalarla alacağımıza inanıyoruz. Tüm gelişmeleri sakin ve geniş zamanlı bir bakış açısı ile değerlendirmekte kararlı olduğumuzun bilinmesini isterim."



"2009 YILINDA BİLET SATIŞINA BAŞLAYACAĞIZ"



Başkan Polat, Seyrantepe Projesi'nin yapım sürecinin planlandığı gibi gittiğini belirterek, 2009 yılında yeni stadın koltuklarının bilet satışına başlanacağını söyledi.



Yabancı ortakların katılımıyla kurulan yeni şirketin TOKİ tarafından kabul edildiğini anlatan Adnan Polat, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bütün dünyanın yaşadığı ve ülkemizi de etkileyen ağır ekonomik kriz koşullarında Galatasaray'ımızın hiçbir hedefinden geri bıraktırmaksızın layık olduğu konumda tutmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özellikle bu dönemde takımlarına daha fazla sahip çıkmalarını ve desteklerini eksik etmemelerini diliyorum. Bu zorlu süreçten ancak el birliğiyle çıkabiliriz, birbirimize güvenerek, birbirimize destek olarak" diyerek sözlerini tamamladı.