Polat: CHP'ye yaranmak için beni harcadılar

T24 - Galatasaray başkanlığından darbeyle gönderilen Adnan Polat suskunluğunu bozdu: "Beni başbakanla karşı karşıya getirdiler. Olayı CHP-AKP kavgasına çevirdiler. Ben AKP'li değilim ama misafirimiz olan ve stadı yaptıran başbakana yapılanlar hoş değildi."





Adnan Polat, Türk Telekom Arena'nın açılışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan protestolarla başlayan o sürecin planlı olduğuna inanıyor. Polat'a göre bunu planlayanlar da kulübün içindeki kafatasçılar... Bu grubun 500-600 kişi olduğunu belirten Polat, G.Saray Üniversitesi'nde üye alımlarına öncelik tanınmasını istediklerini de söyledi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; işte Polat'ın o sözleri:

"Doğan Koloğlu, İrfan Aktar, Hayri Kozak, Serdar Eder, Sedat Doğan falan bunların hepsi beraber çalıştı. Niye böyle yaptılar. Bu olayın 2 tane nedeni var. Bir tanesi 'Tüzük nasıl olsa geçmez' dediler. Hatta ben hiç bu konulara karışmadım. Ben ne diyordum 'Lise dışından da üye alalım.' Eski tüzük Galatasaray Lisesi duvarları içine sıkışmış. 100 senelik eğitim yuvasının içine sıkıştırmaya çalıştılar.



"Hem beni Başbakan ile karşı karşıya getirdiler, hem de CHP'ye yaranmak için yaptılar"

Liselilerin içinde kafatasçılar vardı. 500-600 kişi... İnan Kıraç, 'Galatasaray Üniversitesi'nde üye alımlarında öncelik tanıyalım' dedi. Ben de 'Olmaz. Galatasaray, Galatasaraylılarındır' dedim. Bunların üzerine bir de futbol takımının başarısızlığı tuz biber ekti. İkinci neden de Galatasaray'ın ekonomisi büyüyünce ortaya çıkanlardı. Kongrede karşıma çıkanlar da ön sırada oturanlar hoplayan, zıplayan ve bağıranlardı. Arkada oturanlar bağıranlar oldu. Genelde bu adamlar kulüpten kovduğum adamlar.

Hem beni başbakan ile karşı karşıya getirdiler. Hem de CHP yaranmak için yaptılar. Ben de yoğunluktan ilgilenemedim. Olayı AKP-CHP kavgasına çevirdiler. Ben AKP'li değilim ama stat açılışına misafir olarak gelen üstelik stadı yaptıran Başbakan'a yapılanlar hoş olmadı. Bir de TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamaları ekmeklerine yağ sürdü.

Benim dönemimde futboldaki problem neredeydi. Ben her zaman Haldun'a 'sen patronsun. Adnan ise bir profesyonel. O senin altında. Hatası olursa hesap sor. Ama sen futbolcu ile kesinlikle samimi olma' dedim. Haldun'a tam olarak anlatamadım. Haldun kötü gidişin faturasını Adnan'a kesmeye çalıştı. Ben de bunu kabul etmedim. Camia tarafında benim için çalışan olmadı. Yanımda bir tek Murat Yalçındağ vardı. Yiğit'in çok işi vardı. Ama katkısı büyüktü. Sponsorlukla uğraşıyordu. Ben geldim 2 kez şampiyon olduk.



"Helvacı'yı 2. Başkan olarak al"

Özhan Canaydın bana dedi ki, "Helvacı ile çalışıyoruz. 'Sana bir yamuğu oldu mu? Sen bunu 2. başkan olarak al. Camia tanıyor hukukçu sana yardımı olur."

"Tamam" dedim. Sonra Bursa'da Canaydın'ın veda günü vardı. Canaydın, Helvacı'ya "Polat başkan seçilecek. Sen de onunla çalışacaksın. Bir asker gibi ne derse yapacaksın.' Ama kulüpten bazı isimler o gece Helvacı ile birlikte bir plan yaptı. Her şey planlıydı" dedi.

Bir süre asker gibi her dediğimi yaptı. İşler yoluna girdi. Gelirler arttı, sponsorluklar arttı. 3 ay sonra yani o meşhur yılbaşı açıklamasından çok önce toplantı yaptılar aralarında. İlk iş olarak Helvacı ve 2 yandaşı Cemal Özgörkey, Yalçın Orhon toplantı yapıyorlar. Bir sonraki toplantıya Hakan Üstünberk'i de çağırıyorlar. Yalçın "Bu yaptığınız yanlış" diyor. O dönemlerde Işın ve Ali Haşhaş da basına çok malzeme verdi açıkçası.

Helvacı kulübe geldiğinde kötü bir arabası vardı. Şimdi şoförlü Mercedes ile geziyor.

Aslında ben seçime mali genel kuruldan hemen sonra gidecektim. Galatasaray'da bu yolun açılmasını istemedim. Yani tehdit ve şantaj ile seçime gidilmesin. Nerede imza kampanyası bir şey çıktı mı, ben bu yolu açarsam kafası bozulan imza toplar. Normal bir ibra olsaydı bu kararı alacaktık.



"Taraftara kırgın değilim ama camiaya kırgınım"

Dilara Endican'ın reklama ihtiyacı mı var? Bir gece yaptı herkes oradaydı. Yönetmenler sanatçılar. Hakkındaki suçlamaları hak etmiyor. Sinan Kalpakçıoğlu, şampiyon olan tekerlekli sandalye takımının seremonisinde ameliyat olan Endican'ı onore etmedi. Ne katkısı olmuş ki, bu takım için. Taraftara kırgın değilim ama camiaya kırgınım.

Faruk Süren'in, bu yönetim tarafından Sportif A.Ş'nin başına getirileceğini öne süren Polat, 'Bütçe 200 milyon dolara çıkınca Faruk atladı.

Kulübün içinde bir ayak takımı var bir de ekonomi büyüyünce ortaya çıkan Faruk Süren gibi adamlar var. Çünkü Faruk Süren Sportif A.Ş'nin başına geçecek. Şirket hadiseleri var. Adamın ticari itibarı yok, mahkemeleri devam ediyor. Faruk Bey Başkan iken ortada olmayan bir stat projesine 12 milyon dolar harcadı.

70 milyon dolarlık Galatasaray'ın bütçesi 200 milyon dolarlara çıkıyor. Faruk hemen atladı tabi. Ekonomisinin cazibesi nedeniyle muhalefet edenler çoğaldı. Faruk Süren'in yüzünden diğer kulüpler de çok mağdur oldu. Çünkü bizim halka arzımızı onlar da model aldılar."