Polat, Beyaz'ı tokatladı!

T24 -

Programda Beyaz’ın dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, Memati’si Gürkan Uygun ve İskender Büyük’ü Musa Uzunlar’ı yayına gelmeleri için nasıl ikna ettiği de komik bir filmle anlatıldı.Dizinin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, Beyaz Show’a has Kurtlar Vadisi’nin çekimlerinde Beyaz’a öyle bir Osmanlı tokatı attı ki, ünlü şovmen havaya fırladı. Ayrıca çekimlerde Şaşmaz ile Beyaz bilardo maçı da yaptı. Maçı Beyaz kazandı ve mini filmin sonunda ünlü şovmen vadi ekibini programına katılmaya ikna etti. Programda ise Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi dizisinin çekimlerinde Sharon Stone’la öpüşme sahnesi de gösterildi.Şaşmaz, sahnede çok acemi davrandığı için Stone’u 24 kez öptüğünü söyledi ve “Ben özellikle çok acemi oynadım” dedi. Beyaz’ın, “Abi ne kadar güzel bir şey, Stone ile öpüştün. Abi anlatsana biraz” demesi üzerine Şaşmaz, “Çok tatlı ve sıcak bir sahneydi” diye yanıt verdi.