-POLAT BAŞKAN ADAYLARINA BAŞARI DİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı kulüpteki seçim sürecinin sağlıklı ve aksaksız bir biçimde yürütülmesi için gereken her şeyin eksiksiz yapılacağını belirterek, ''İnanıyorum ki bu yarışta kazanacak olan, Galatasaray Spor Kulübü olacaktır'' dedi. Başkan Polat, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracığıyla yayımladığı mesajda, yönetim kurulu olarak 6 Nisan 2011 tarihinde açıkladıkları seçimli genel kurul tarihinin önündeki hukuki engelin, mahkemenin dün verdiği kararla kaldırılmış olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak seçim sürecinin sağlıklı ve aksaksız bir biçimde yürütülmesi için gereken her şey eksiksiz yapılacaktır. 14 Mayıs 2011 tarihinde yapılacak olan seçimlerde yarışacak tüm adaylara çalışmalarında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bu yarışta kazanacak olan, Galatasaray Spor Kulübü olacaktır. Camiamız zorlukları hep birlikte aşacak ve Galatasaray'a yakışan doğru yolu bulacaktır. Galatasaray'ın menfaati hepimiz için önceliklidir. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu şerefli görevi yerine getirirken, kulübümüzün en zorlu günlerinde görev alıp icraat yaparak camiamıza karşı olan borcumuzun bir kısmını da olsa ödemeye gayret ettik. Takdir, Galatasaraylılarındır. Kulübümüzün 7-14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerinin tüm camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.''