Polat Alemdar KKTC'yi karıştırdı

T24- KKTC’nin kültür ateşesi olunca Ada’daki sanatçılar ve muhalefet ayağa kalktı. Muhalefet hükümeti “Mafyalık görüntüsü hoşuna mı gidiyor? Bu içler acısı bir durum” diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

Milliyet'ten Sefa Karahasan'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi dizinin Polat Alamdar’ı Necati Şaşmaz’ın ‘KKTC Fahri Kültür Ataşesi’ olması ülkeyi karıştırdı. Muhalefet ve sanatçılar Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetine, “Mafyalık görüntüsü hoşuna mı gidiyor, bu içler acısı durumdur” diye tepki gösterdi. Necati Şaşmaz, çarşamba günü gittiği KKTC’de Başbakan İrsen Küçük ve Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in elinden ateşe olduğuna dair resmi atanma yazısını almıştı.



‘Kurtlar Vadisi isyanı’ Necati Şaşmaz’ın Kültür Ateşesi olacağının Milliyet’te çıkmasıyla patlak verdi. Necati Şaşmaz’ın dizideki rolünün ‘Mafyacılığı’ özendirdiğini öne süren muhalefet Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Milliyet’e konuştu ve “Bu bir maskaralık ve rezilliktir” dedi. “Türkiye’de binlerce daha yararlı sanatçılar varken, neden mafya görüntülü Şaşmaz seçildi? Bizim sanatçılarımız neden görmezden gelindi?” diye soran Çakıcı, “Dizideki mafyacılık rollerinin Başbakan Küçük’ün hoşuna gitmiş olabileceğini” savundu.

Zaim de tepki gösterdi

Kıbrıslı Türk sanatçıların da Şaşmaz’ın ataşe olmasına tepkisi sert oldu. Yenidüzen gazetesine konuşan ünlü yönetmen Derviş Zaim, bir ülkenin Kültür Ateşeliği’ne atanacak kişinin ilgili ülkeyi temsil kabiliyetinin geniş, kapsamlı, sahici, inandırıcı, dünyada kabul edilebilir kriterler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Zaim, “Bir marka aranıyorsa bu marka uzmanlar tarafından iyice araştırılacak seçilmeliydi” dedi. Sanatçı Okan Ersan da, Şaşmaz’a ataşelik verilmesini “içler acısı bir durum” olarak değerlendirdi. Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu da, Şaşmaz’ın KKTC’yi tanımadığını ifade ederek, şöyle devam etti; “Merak ediyorum Şaşmaz’a Lefkoşa’da bir araba verseler Mağusa’yı bulabilir mi? Değerli sanatçılarımız varken neden Şaşmaz seçildi?” Ressam Emin Çizenel de, Şaşmaz’ın ateşe olmasını “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.