-POLAT ALEMDAR BOYA FABRİKASINDA "SAVAŞACAK" ADANA (A.A) - 19.08.2010 - Çekimleri Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ''Kurtlar Vadisi Filistin'' adlı sinema filmi için Çukobirlik'in yaklaşık 8 yıldır atıl duran boya basma fabrikası 3 aylığı 60 bin liraya kiralandı. Fabrika film ekibi tarafından İsrail askeri üssüne çevrildi. Yapımcılığını Pana Filmin yaptığı ''Kurtlar Vadisi Filistin'' adlı sinema filminin Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki çekimleri devam ediyor. Derlenen bilgilere göre, yıllardır televizyon kanallarında yayımlanan ve vatandaşların büyük ilgiyle izlediği Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları, Adana ve Mersin'in Tarsus ilçesinde bir süre önce başladıkları ''Kurtlar Vadisi Filistin'' adlı sinema filminin çekimlerini aralıksız sürdürüyor. Filmin çekimleri için Mersin yolu üzerindeki Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne (ÇUKOBİRLİK) ait yaklaşık 8 yıldır atıl duran Boya-Basma Fabrikası 3 aylığı 60 bin liraya kiralandı. Kiralanan fabrika, film ekibi tarafından İsrail askeri üssüne çevrildi. Film için ayrıca Adana ve Tarsus'ta Filistin sokağı oluşturuldu. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın, yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz'ın yaptığı filmde Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun ile Kenan Çoban, Erdal Beşikçioğlu, Nur Aysan, Mustafa Yaşar ve Erkan Sever rol alıyor. Filmin çekimlerinin 10 Eylül'e kadar süreceği ve 5 Kasım 2010'da filmin vizyona gireceği bildirildi. ''Kurtlar Vadisi Filistin'' Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşlarının Filistin'e gitmesini ve bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutanın ele geçirilmesini anlatıyor.