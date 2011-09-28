-Polanski'ye "ömürboyu başarı" ödülü CENEVRE (A.A) - 28.09.2011 - Zürih Film Festivali'nde film yönetmeni Roman Polanski'ye ''Ömürboyu Başarı'' ödülü verildi. ABD'nin küçük yaşta kişiyle ilişkiye girme suçundan hakkında açılan davada aldığı ev hapsi cezasını 1 yıl önce tamamlayan 78 yaşındaki Polanski, festivalde, ''Dostlar, ne diyebilirim. Geç olsun da güç olmasın'' diyerek kendisini alkışlayan davetlileri güldürdü. Polanski, İsviçre'de bulunmaktan dolayı duygulandığını belirtti. Polinski'nin Zürih'e gelişi, 2009'da bu kentin havalimanında ABD'nin 33 yıldır süren tutuklama müzekkeresi yüzünden tutuklanması bakımından büyük önem taşıyor. ''Rosemary'nin Bebeği'', ''Piyanist'' filmleriyle Oscar ödülleri ve Fransa-Cannes, Cesar, İngiliz film akademisi BAFTA ödüllerinin sahibi Polanski, Zürih'e ''Özgür olarak gelişinin olağanüstü halini yaşadığını anlattı. Polanski, Zürih Film Festivali'nde, Bern Kantonu Gstaad köyündeki Alp dağ evinde geçirdiği elektronik bilezikli ev hapsi günlerini işleyen yeni filmi ''Film Anısı''nın gösterimini yaptı.