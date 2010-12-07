T24 LogoT24 Logo
Dünya

POLANSKI SERBEST BIRAKILDI GSTAAD (A.A)

07 Aralık 2010 20:46

-POLANSKI SERBEST BIRAKILDI GSTAAD (A.A) - 12.07.2010 - İsviçre'de uzun süredir ev hapsinde bulunan Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, düzenlediği basın toplantısında, Polanski'nin bugün yerel saatle 11.30'dan itibaren serbest bırakıldığını belirtti. Eveline Widmer-Schlumpf, Polanski'nin Fransa veya Polonya'ya gitmekte serbest olduğunu, tutuklanmayacağı herhangi bir yere gidebileceğini ifade etti. Bakan Widmer-Schlumpf, Polanski'nin uzun yıllar boyunca iyi niyetli bir çerçevede İsviçre'ye gidip geldiğini, ABD'ye iadesini reddetmesinin nedenleri arasında bunun da bulunduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24