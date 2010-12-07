-POLANSKI SERBEST BIRAKILDI GSTAAD (A.A) - 12.07.2010 - İsviçre'de uzun süredir ev hapsinde bulunan Oscar ödüllü yönetmen Roman Polanski serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Eveline Widmer-Schlumpf, düzenlediği basın toplantısında, Polanski'nin bugün yerel saatle 11.30'dan itibaren serbest bırakıldığını belirtti. Eveline Widmer-Schlumpf, Polanski'nin Fransa veya Polonya'ya gitmekte serbest olduğunu, tutuklanmayacağı herhangi bir yere gidebileceğini ifade etti. Bakan Widmer-Schlumpf, Polanski'nin uzun yıllar boyunca iyi niyetli bir çerçevede İsviçre'ye gidip geldiğini, ABD'ye iadesini reddetmesinin nedenleri arasında bunun da bulunduğunu ifade etti.