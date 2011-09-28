-Polanski, 34 yıl sonra özür diledi ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ünlü yönetmen Roman Polanski, 13 yaşındayken tecavüz etmekle suçlandığı Samantha Geimer'den tam 34 yıl sonra özür diledi. Zürih Film Festivali'nde gösterimi yapılan Laurent Bouzereau imzalı "Roman Polanski. A Film Memoir" adlı begeselde yer alan röportajında Geimer'den özür dileyen Polanski, "Hem benim, hem de basının kurbanı oldu" ifadesini kullandı. ABD'nin, küçük yaşta bir kızla ilişkiye girme suçundan hakkında açtığı davada aldığı ev hapsi cezasını 1 yıl önce tamamlayan 78 yaşındaki Polanski'ye, festivalde ''Ömürboyu Başarı'' ödülü verilmişti.