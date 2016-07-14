Pokemonları gerçek dünyaya taşıyan teknoloji

Artık Pokemon GO oyununu bilmeyen neredeyse yok. Sınırlı sayıda ülkede piyasaya sürülse de, tüm dünyada milyonlarca kişi bir yolunu bulup cep telefonlarıyla sokaklarda küçük hayali yaratıklar avlamaya başladı.

Pokemonları gerçek dünyaya getiren teknolojiyse zenginleştirilmiş gerçeklik (Augmented reality - AG).

Gerçek kamera görüntüsünün üzerine sanal görsellerin bindirilmesi prensibine dayanan zenginleştirilmiş gerçeklik sadece bilgisayar oyunlarında değil savunma sanayiinden perakende sektörüne sayısız alanda kullanılır hale geliyor.

Zenginleştirilmiş gerçek terimi ilk kez 1990'da ABD'li havacılık şirketi Boeing mühendisi Tom Caudell tarafından kullanılmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen pilot kaskları, zenginleştirilmiş gerçeklik sayesinde hem uçakla hem de uçağın çevresiyle ilgili bilgiler gerçek görüntünün üzerine yansıtılabiliyordu.

Teknolojinin eğlence sektörüyle girişiyse 1990'ların sonunu buluyor.

Spor programlarında karşılaşmalardaki önemli pozisyonların anlatımında da maç görüntüsü üzerine bindirilen bilgisayar grafikleriyle zenginleştirilmiş gerçeklik ilk kez geniş kitlelerle buluşmaya başlamıştı.

Cep telefonları ve tabletlerde rahatlıkla çalışan zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları yıllardır hem Apple hem de Android işletim sistemlerinde var.

Ancak o uygulamalar milyonlarca kişi tarafından indirilip oynanan Pokemon GO'nun yanına bile yaklaşamıyor.

Toronto Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Profesörü Eugene Fiume, Pokemon GO'nun başarısını iki nedene bağlıyor: