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Dünya

"Pokemon Go oynuyorsunuz, kendi ülkenizi satıyorsunuz, bunlar yasaklanacak!”

Prof. Sofuoğlu: Kurtulun şu kelepçelerden

05 Ekim 2016 20:31

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Pokemon Go oynuyorsunuz, kendi ülkenizi satıyorsunuz. Bunlar yasaklanacak, ben bekliyorum. Yasaklandığında her şey geçmiş olacak çünkü resimlerin çoğu gönderilmiş olacak. O sırada başka bir oyunla meşgul olacağız. Kurtulun şu kelepçelerden” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Sofuoğlu, "Bir ajan gelse Malatya'nın önemli sokaklarını, önemli geçiş noktalarını, devlet kurumlarını, askeri yapılarının fotoğrafını çekmeye kalksa polis ne yapar? Yakalar, sınır dışı eder. Buna da gerek yok çünkü Pokemon'da biz bütün bunların hepsinin resmini çekip sisteme yüklüyoruz" dedi

Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik çerçevesinde, Battalgazi Halk Eğitim Konferans Salonu'nda "Son Yarım Asrın Hikayesi" konulu konferans verdi.

Cep telefonlarını elektronik kelepçeye benzeten Sofuoğlu, gençlerin cep telefonlarıyla kendilerini kelepçelediklerini savundu.

Son dönemde özellikle gençler arasında yaygınlaşan Pokemon Go oyununa dikkati çeken Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi buraya bir ajan gelse Malatya'nın önemli sokaklarını, önemli geçiş noktalarını, devlet kurumlarını, askeri yapılarının fotoğrafını çekmeye kalksa polis ne yapar? Yakalar, sınır dışı eder. Buna da gerek yok çünkü Pokemon'da biz bütün bunların hepsinin resmini çekip sisteme yüklüyoruz. Bunu birkaç ülke yasakladı."

Japon hükümetinin nükleer tesisler ve civarı için Pokemon oyununun yüklenmemesini istediğini aktaran Sofuoğlu, gençeler şöyle seslendi:

"Pokemon Go oynuyorsunuz, kendi ülkenizi satıyorsunuz. Bunlar yasaklanacak, ben bekliyorum. Yasaklandığında her şey geçmiş olacak çünkü resimlerin çoğu gönderilmiş olacak. O sırada başka bir oyunla meşgul olacağız. Kurtulun şu kelepçelerden."

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