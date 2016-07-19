Pokemon Go hack'lendi mi?

Kanada, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hollanda ve Slovenya’nın aralarında olduğu 27 yeni ülkeye daha açılan Pokemon Go sunucularında 16 Temmuz'da yaşanan sorun nedeniyle oyun çöktü. Çökme nedeninin hacker saldırısı olduğu iddia ediliyor.

Pokemon Go, sorunu doğruladı ve bir gün içinde durumun normale döndüğünü bildirdi. Ancak konuyla ilgili teknik açıklama yapmadı. Bunu, farklı hacker gruplarının Pokemon Go sunucularındaki çöküntüyü sahiplendiği mesajları izledi.

Pokemon Go yeşil sahalara sıçradı; en 'güçlü' futbolcu kim?

Webrazzi’de yer alan habere göre, kendilerine PoodleCorp adı veren bir grup, Pokemon Go sunucularına DDoS saldırısı düzenlediğini Twitter’dan duyurdu. Daha önce PewDiePie YouTube hesabı gibi yaptığı farklı saldırılarla adını duyuran grup, Pokemon Go saldırısının bir test olduğunu ve yakın zamanda oyuna karşı daha büyük ölçekli bir saldırıyla geri döneceğini bildirdi.

Günde 1.6 milyon dolar

PoodleCorp, Pokemon Go’ya DDoS saldırısı düzenleyen tek grup değildi. Kısa bir süre önce Spotify CEO’su Daniel Ek ve Google CEO’su Sundar Pichai gibi ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek adını duyuran OurMine, Pokemon Go sunucularına yapılan saldırıyı üstlenen bir diğer hacker grubuydu. OurMine, diğer saldırılarında olduğu gibi Pokémon Go’nun güvenlik açığını vurgulamak için bu tip bir eyleme giriştiğini söylüyor. Oyunun güvenli hale gelmesi için Pokemon Go’yu kendisiyle iletişime çağıran OurMine, bu saldırıdan sonra büyük olasılıkla kârlı bir anlaşma umuyordu. Güvenlik açıklarını onarmak için genellikle 30 ila 5 bin dolar talep eden grubun Pokemon Go ile umduğu görüşmeyi yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

Milyonlarca kişiye ulaşan Pokemon Go’nun yapımcısı Nintendo, kısa sürede fenomen hale gelen oyundan, sunucularını güvenlik ve bakım masrafını karşılayacak kadar kazanıyor gibi görünüyor. Günde 1.6 milyon dolar kazandığı tahmin edilen Pokémon Go, Nintendo’nun piyasa değerini yaklaşık 14 milyar dolar arttırdı.