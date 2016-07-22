T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Pokemon Go, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda: Orada Pokemon oynuyorsun değil mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pokemon Go oynadığını farkettiği muhabire, toplantı sonrasında "Yakaladın mı?" diye sordu

22 Temmuz 2016 15:55

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında aniden muhabirlerden birine dönerek, "Orada Pokemon şeyinden oynuyorsun, değil mi?" "dedi. Muhabir, Kirby'nin sorusuna "Sadece şöyle bir göz atıyorum" diyerek cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını almadan önce, bakanlıkla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi veren Kirby, terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesindeki ülkelerin Washington'da ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bir çalışma grubu toplantısından söz ettiği sırada muhabirin Pokemon Go oynadığını fark etti. Gazeteciye, Pokemon oynayıp, oynamadığını soran Kirby, aldığı "Göz atıyorum" cevabı üzerine çalışma grubu toplantısı ve IŞİD'le ilgili birkaç cümle daha ederek sözlerine devam etti.

Kirby, daha sonra aynı muhabire, "Yakaladın mı?" diye sordu. "Sinyal çok iyi değil" cevap veren muhabire Kirby gülerek, "Bunun için üzgünüm Brad" karşılığını verdi.

ETİKETLER

Pokemon GoABDDış İşleri BakanlığımuhabirJohn Kirby

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24