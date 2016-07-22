Pokemon Go, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda: Orada Pokemon oynuyorsun değil mi?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, düzenlediği günlük basın toplantısında aniden muhabirlerden birine dönerek, "Orada Pokemon şeyinden oynuyorsun, değil mi?" "dedi. Muhabir, Kirby'nin sorusuna "Sadece şöyle bir göz atıyorum" diyerek cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını almadan önce, bakanlıkla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi veren Kirby, terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyon bünyesindeki ülkelerin Washington'da ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği bir çalışma grubu toplantısından söz ettiği sırada muhabirin Pokemon Go oynadığını fark etti. Gazeteciye, Pokemon oynayıp, oynamadığını soran Kirby, aldığı "Göz atıyorum" cevabı üzerine çalışma grubu toplantısı ve IŞİD'le ilgili birkaç cümle daha ederek sözlerine devam etti.

Kirby, daha sonra aynı muhabire, "Yakaladın mı?" diye sordu. "Sinyal çok iyi değil" cevap veren muhabire Kirby gülerek, "Bunun için üzgünüm Brad" karşılığını verdi.